英国央行：已不再纠结大选结果，而着眼于选后通胀风险

更新版 1-欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
市场预计英国央行仅会缓慢加息，这可能促使英国央行上调对两年后的通胀预期。该行2月时表示，两年后的通胀率可能略低于2%的目标水平。
市场4月时预计，英国直到2016年9月才会升息，而且在此之后利率也仅会缓慢上升。现在，市场预计英国将在大约一年后加息。分析师认为加息时间可能略早。
市场屡次被英央行打得措手不及。近一年前，英国央行警告称，市场低估了加息的可能性，这导致英镑飙升。但随后油价下跌，减轻了央行抗击通胀的压力。
今年前三个月英国经济仅增长0.3%，较为疲弱，这加大了英国央行下调今年经济增幅预估的可能性，但不太可能会影响到该央行对2016年经济增幅的预估。英国央行预计英国今明两年的经济增幅都为2.9%。
分析师还认为，由于2015年初薪资涨幅低迷，英国央行今年稍晚可能会下调对全年薪资涨幅的预期。该央行原本预计今年薪资将增长3.5%。(完)
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易