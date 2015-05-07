《中国央行票据未到期一览表》--5月7日

台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
累计未到期余额: 4,222亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2016/7/16 36 1001060N 3.3700 1,103 7/30 36 1001065N 3.5000 735 8/13 36 1001069N 3.5000 755 8/27 36 1001074N 3.5000 515 9/10 36 1001079N 3.5000 851 9/27 36 1001084N 3.5000 49 10/15 36 1001089N 3.5000 55 10/29 36 1001094N 3.5000 59 11/12 36 1001099N 3.5000 100 当年累计： 4,222(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易