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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 10:43 BJT

美国个股：通用汽车4月在华汽车销量较上年同期下降0.4%

路透北京5月7日 - 通用汽车(General Motors) 周四表示，该公司及其中国合资公司4月份在中国销售了258,484辆汽车，较上年同期下降0.4%。

这是通用汽车首次公布面向客户的零售销售数据，而非面向经销商的批发销售数据。零售销售数据一般被认为能更准确地衡量消费者需求。

根据之前的计算方法，通用汽车3月和2月汽车销量分别较上年同期增长8%和1.3%。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)
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