《焦点》澳洲4月就业人口意外减少，关注央行对经济的新预测

市场<0#YIB:>现预期6月或7月再次降息的可能性微乎其微，8月降息的概率有三分之一。许多人认为，只要经济一如期望开始回升，澳洲央行本次降息周期就可能已经结束。

澳洲央行周五将公布季度政策声明，公布其对通胀及经济增长的最新预估。有些人说央行或将为再次降息敞开大门，作为打压澳元汇价的手段之一。

央行在周二的利率声明中称，澳元“有可能且有必要”进一步贬值，以帮助抵消大宗商品价格疲软的影响。但央行并未显露明确的宽松倾向，反而导致市场骤然推升澳元。