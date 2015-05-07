《焦点》澳洲4月就业人口意外减少，关注央行对经济的新预测

投行观点：沃尔玛目标价由71上调至81美元--德意志银行
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市场<0#YIB:>现预期6月或7月再次降息的可能性微乎其微，8月降息的概率有三分之一。许多人认为，只要经济一如期望开始回升，澳洲央行本次降息周期就可能已经结束。
澳洲央行周五将公布季度政策声明，公布其对通胀及经济增长的最新预估。有些人说央行或将为再次降息敞开大门，作为打压澳元汇价的手段之一。
央行在周二的利率声明中称，澳元“有可能且有必要”进一步贬值，以帮助抵消大宗商品价格疲软的影响。但央行并未显露明确的宽松倾向，反而导致市场骤然推升澳元。
然而，澳洲央行一向在刚调整过利率时不提供前瞻指引。2月那次降息就是如此。当时央行降息至2.25%，但在季度政策声明并没有表达出宽松倾向。(完) (编译 白云/李爽/李婷仪 审校 张明钧/张涛/徐文焰)
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