台湾汇市：台币因外资汇出及亚币走弱而收贬，关注外资动向

* 外资反转汇出，净汇出约0.5亿美元 * 午后国际美元稍转强，亚币全数走弱 * 明日观察重点在外资动向及台股表现 路透台北5月7日 - 台币兑美元 周四收贬。汇银人士说，早盘因韩元走贬，引爆美元买 盘大举出笼，午后外资汇出力道明显增强，使台币进一步走弱。 汇银人士指出，台股今日跌幅扩大至1.16%，外资在股市卖超后汇出，使得台币午后贬幅扩大；而出口商 见台币走贬，开始进场抛售美元，令台币跌势至30.700左右止步。汇市成交量跟着扩增。 〞今天汇市的主角是外资，因为股市下跌，他们在股市卖超后汇出。〞一位大型公股银行交易员说。 另一位大型外资保管银行交易员表示，今天除了外资汇出导致台币走低外，另一因素是午后国际美元稍稍 转强，亚币连袂走弱，也让台币走势较上午更疲软。 台湾股市周四收跌逾1%，并为连续第三日下跌。分析师指出，台股大跌且跌破月线9,723点，且外资在期 市偏空操作，料台股续下探季线支撑。证交所资料，外资及陆资在台股转为卖超15.12亿台币，中止先前连续1 1个交易日买超共计1,279.88亿台币。 今日实质交易区间在30.631-30.798；而上日交易区间在30.605-30.691。交易员预估明日台币主要实质交 易暂看在30.650-30.800间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点在价平附近；一个月美元/台币远汇TW D1MNDFOR=尾盘报30.760/30.790，上日收在30.585。 本周全球重要经济事件和数据包括： 5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据、德国3月工业生産、3月贸易收支、台湾4月出口、美国4月非农就 业报告、美国3月批发(趸售)库存和销售、日本央行公布4月货币政策会议记录。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.803 30.753 30.600-30.803 30.760 8.57 7.03 元太外汇经纪公司 30.801 30.752 30.605-30.801 30.760 4.33 3.57 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.050/-0.030 -0.070/-0.045 (完)