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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 13:18 BJT

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

以下为中国人民银行2015年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)   
          (亿元人民币)
    
     4/16     100        3.35  
     4/14     100        3.35
     4/9      150        3.45  
     4/7      200        3.45
     4/2      250        3.55       
        
  注: 浏览央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年二季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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