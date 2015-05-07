《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月7日

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透上海5月7日 - 年内二次降准至今，中国银行间市场流动性已极为充盈，央行公开市场操作连续第三 周空窗。短期来看，逆回购作为主要例行工具之一，其量、价调节作用再无用武之地，很可能开始阶段性淡出 。 业内人士称，经济无明显起色，市场对未来政策仍抱有较强宽松预期。除降息、降准等“标准化”手段外 ，抵押补充贷款(PSL)亦有望大行其道。惟实体经济融资成本下行效果未十分明朗前，具体举措出台时间有待 观察。 以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/1-5/8 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/25-4/30 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/18-4/24 -- -- -- -- -- 200 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/11-4/17 -- -- -- -- 200 350 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/4-4/10 -- -- -- -- 350 500 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/28-4/3 -- -- -- -- 500 450 +50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/21-3/27 -- -- -- -- 450 350 +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/14-3/20 -- -- -- -- 350 600 -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/7-3/13 -- -- -- -- 600 1,130 -530 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/1-3/6 -- -- -- -- 750 2,200 -1,450 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/18-2/28 -- -- -- -- 380 1,800 -1,420 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/16-2/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/7-2/15 -- -- -- -- 2,400 350 +2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/31-2/6 -- -- -- -- 1,200 300 +900 ------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/24-1/30 -- -- -- -- 1,050 500 +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/17-1/23 -- -- -- -- 500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/10-1/16 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/5-1/9 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/1-1/4 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加