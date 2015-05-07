《国际主要央行公开市场操作一览》--5月7日

路透上海5月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月28-29日议息会议后声明中，调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。声明并显示，FED将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/6 隔夜逆回购 -847.22 0.05%

5/5 隔夜逆回购 -931.62 0.05%

5/4 隔夜逆回购 -923.11 0.05%

5/1 三天逆回购 -862.12 0.05%

4/30 隔夜逆回购 -1,304.64 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦周三指出，FED准备采取进一步行动，以使金融体系更加安全。叶伦在国际货币基金组织(IMF)会议的预先准备讲稿中，勾勒了银行体系对社会和经济的贡献。 她周三还表示，股票估值偏高可能带来潜在风险，不过美国金融系统的稳定性风险仍总体受控。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/5 七天期反向交易 952.333 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧在接受荷兰报纸Het Financieele Dagblad采访时表示，相信希腊及其债权人将达成协议，从而避免希腊脱离欧元区。这次采访内容于周一发表。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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5月1日 208,970

上周二 210,140

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当期变化 -1,170

注：上周三(4月29日)为日本公众假期；5/4-5/6为日本公众假期。

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行上周四调降消费者物价预估，并将其通胀率目标实现的时间推后，但央行还是没有扩大规模已然不小的刺激政策，因预测经济复苏将逐步推动物价走高。央行目前预期，通胀率在2016年4-9月这半年左右的时间里达到2%目标，淡化了有关在本月开始的当前财年通胀达标的预期。 日本央行上周五预计，央行大规模刺激计划将实质利率拉低了近1个百分点。该行在研究报告中称，“经济活动和物价实际发生的改善基本与预期一致。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,498.3亿台币存单，与当日存单到期金额1,475.3亿台币相较，存单发行余额增23亿。

--台湾央行周二公布，共发行6,853亿台币存单，含1,300亿一年期定存单，与当日存单到期金额5,959亿台币相较，存单发行余额增894亿。

--台湾央行周一公布，共发行470亿台币存单，与当日存单到期金额1,240亿台币相较，存单发行余额减770亿。 (完)