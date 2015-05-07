更正-《全球汇市》美元因数据不佳而走软，英国大选前英镑处于守势

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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(更正：新闻要点第四条应为“澳元微升，之前在澳洲就业数据公布后下跌”，而非“澳元小涨，因澳洲4月就业人口意外减少”)
* 美元指数触及两个月低点
* 欧元自2月底以来首次升破1.13美元
* 英镑在英国大选前处于守势
* 澳元微升，之前在澳洲就业数据公布后下跌
路透悉尼/东京5月7日 - 美元指数周四在两个多月低点附近徘徊，因美国数据令人失望而再度承压。而德债收益率(殖利率)进一步上扬，则为欧元带来一些支撑。
周三出炉的数据显示，美国4月民间就业岗位增幅为逾一年最低，为周五出炉的非农就业报告亮起红灯。
美元指数 一度跌至2月中旬以来低点93.882，最新报94.207。美元指数已较3月所及12年高点100.39跌逾6%。
美元多头在寻觅有关美国经济在第一季经济表现非常疲软后，已经展开反弹的迹象。
“市场开始质疑，以当前较低的经济增速来看，美联储是否可以加息。如果即将出炉的非农就业数据疲弱，那么我们可能会看到美元疲势更加明显，”三菱东京日联银行首席外汇策略师Minori Uchida表示。
欧元兑美元 跳涨至两个月高位1.1371，继续从3月所及12年低位1.0457反弹，最新报1.1344。
“欧元兑美元目前处于超买状态，但由于仓位仍为净空仓，且美国关键的非农就业报告即将出炉，所以卖方还不是特别多，”RBC资深外汇策略师Elsa Lignos表示。
交易员表示，欧元展现的强韧有部分原因是德债收益率 大涨，该收益率在仅一周多的时间里就跳升将近50个基点，涨幅远超过美债收益率 的34个基点。
分析师认为德债收益率之所以飙升，似乎是因原本规模庞大的仓位遭到出脱，但其影响已经开始在金融市场全线显现。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，长期维持在低位的利率可能随着美联储货币政策正常化而大涨，从而扰乱整个金融体系。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示，尽管2015年开局疲弱，但仍认为年中加息的条件会具备，并称市场对9月加息的预期与央行看法相符且合理。
欧元兑英镑也升至三个月高点，英国周四举行大选，这是一代人以来最为胶着的一次大选。
欧元兑英镑 一度升至2月中旬以来高点0.7449英镑，最新报0.7441英镑。
英镑兑美元 报1.5240美元，脱离上月所及两个月高位1.5498美元。
英镑兑美元的隐含波动率 隔夜自周三的约12%跳升至逾30%，表明市场走势暗示日波幅为两个百分点左右。
几个月以来的民调均显示，英国首相卡梅伦所在保守党和米利班德所在工党的支持率不相上下，表明这两个政党都将无法获得英国下议院650个席位中的多数席位。
若两党均无法获得绝对多数席位，则他们将从周五开始与较小党派谈判，争取达成联合执政协议。
澳元一度受到冲击，因澳洲公布国内4月就业人口下滑。但澳元很快收复失地，因3月就业人数上修且时薪情况依然坚挺，使得就业形势并不像总体数据看起来那样糟糕。
澳元兑美元 最新报0.7986美元，当日上涨0.2%，脱离日内低点0.7924。
日圆/美元 几近持平于119.56日圆，稳居近几周交易区间118-121日圆内。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1345 1.1351 -0.05 -6.22 1.2097
美元/日圆 119.52 119.43 +0.08 -0.13 119.68
欧元/日圆 135.60 135.56 +0.03 -6.34 144.78
美元/瑞郎 0.9159 0.9162 -0.03 -7.87 0.9941
英镑/美元 1.5242 1.5243 -0.01 -2.13 1.5573
美元/加元 1.2041 1.2044 -0.02 +3.64 1.1618
澳元/美元 0.7996 0.7967 +0.36 -2.11 0.8168
新西兰元/美元 0.7517 0.7491 +0.35 -3.59 0.7797
澳元/日圆 95.570 95.150 +0.44 -2.23 97.750
新西兰元/日圆 89.840 89.470 +0.41 -3.72 93.310
英镑/日圆 182.17 182.05 +0.07 -2.26 186.38
澳元/新西兰元 1.0633 1.0616 +0.16 +1.57 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李爽/陈宗琦/许娜/郑茵 审校 白云/于春红/徐文焰/龚芳)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加