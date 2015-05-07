更正-《全球汇市》美元因数据不佳而走软，英国大选前英镑处于守势

(更正：新闻要点第四条应为“澳元微升，之前在澳洲就业数据公布后下跌”，而非“澳元小涨，因澳洲4月就业人口意外减少”)

* 美元指数触及两个月低点

* 欧元自2月底以来首次升破1.13美元

* 英镑在英国大选前处于守势

* 澳元微升，之前在澳洲就业数据公布后下跌

路透悉尼/东京5月7日 - 美元指数周四在两个多月低点附近徘徊，因美国数据令人失望而再度承压。而德债收益率(殖利率)进一步上扬，则为欧元带来一些支撑。

周三出炉的数据显示，美国4月民间就业岗位增幅为逾一年最低，为周五出炉的非农就业报告亮起红灯。

美元指数 一度跌至2月中旬以来低点93.882，最新报94.207。美元指数已较3月所及12年高点100.39跌逾6%。

美元多头在寻觅有关美国经济在第一季经济表现非常疲软后，已经展开反弹的迹象。

“市场开始质疑，以当前较低的经济增速来看，美联储是否可以加息。如果即将出炉的非农就业数据疲弱，那么我们可能会看到美元疲势更加明显，”三菱东京日联银行首席外汇策略师Minori Uchida表示。

欧元兑美元 跳涨至两个月高位1.1371，继续从3月所及12年低位1.0457反弹，最新报1.1344。

“欧元兑美元目前处于超买状态，但由于仓位仍为净空仓，且美国关键的非农就业报告即将出炉，所以卖方还不是特别多，”RBC资深外汇策略师Elsa Lignos表示。

交易员表示，欧元展现的强韧有部分原因是德债收益率 大涨，该收益率在仅一周多的时间里就跳升将近50个基点，涨幅远超过美债收益率 的34个基点。

分析师认为德债收益率之所以飙升，似乎是因原本规模庞大的仓位遭到出脱，但其影响已经开始在金融市场全线显现。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，长期维持在低位的利率可能随着美联储货币政策正常化而大涨，从而扰乱整个金融体系。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示，尽管2015年开局疲弱，但仍认为年中加息的条件会具备，并称市场对9月加息的预期与央行看法相符且合理。

欧元兑英镑也升至三个月高点，英国周四举行大选，这是一代人以来最为胶着的一次大选。

欧元兑英镑 一度升至2月中旬以来高点0.7449英镑，最新报0.7441英镑。

英镑兑美元 报1.5240美元，脱离上月所及两个月高位1.5498美元。

英镑兑美元的隐含波动率 隔夜自周三的约12%跳升至逾30%，表明市场走势暗示日波幅为两个百分点左右。

几个月以来的民调均显示，英国首相卡梅伦所在保守党和米利班德所在工党的支持率不相上下，表明这两个政党都将无法获得英国下议院650个席位中的多数席位。

若两党均无法获得绝对多数席位，则他们将从周五开始与较小党派谈判，争取达成联合执政协议。

澳元一度受到冲击，因澳洲公布国内4月就业人口下滑。但澳元很快收复失地，因3月就业人数上修且时薪情况依然坚挺，使得就业形势并不像总体数据看起来那样糟糕。

澳元兑美元 最新报0.7986美元，当日上涨0.2%，脱离日内低点0.7924。

日圆/美元 几近持平于119.56日圆，稳居近几周交易区间118-121日圆内。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1345 1.1351 -0.05 -6.22 1.2097

美元/日圆 119.52 119.43 +0.08 -0.13 119.68

欧元/日圆 135.60 135.56 +0.03 -6.34 144.78

美元/瑞郎 0.9159 0.9162 -0.03 -7.87 0.9941

英镑/美元 1.5242 1.5243 -0.01 -2.13 1.5573

美元/加元 1.2041 1.2044 -0.02 +3.64 1.1618

澳元/美元 0.7996 0.7967 +0.36 -2.11 0.8168

新西兰元/美元 0.7517 0.7491 +0.35 -3.59 0.7797

澳元/日圆 95.570 95.150 +0.44 -2.23 97.750

新西兰元/日圆 89.840 89.470 +0.41 -3.72 93.310

英镑/日圆 182.17 182.05 +0.07 -2.26 186.38

澳元/新西兰元 1.0633 1.0616 +0.16 +1.57 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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