《全球主要央行动态》--5月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月30日-5月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示，尽管2015年开局疲弱，但仍认为年中加息的条件会具备，并称市场对9月加息的预期与央行看法相符且合理。美联储曾表示，6月以后的某个时间或许会加息，但预期集中在9月，这样就会有更多数据出炉，可以显示第一季疲弱的经济表现并不意味着经济和就业成长开始放缓。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)上周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)愈来愈接近开始升息的适当时机，包括6月会议的所有政策会议都有可能是升息之时。梅斯特过去曾呼吁在年中之前升息。她向记者表示，升息决定将取决于后续公布的经济数据，特别是4月及5月的就业报告。 梅斯特还称，由抵押贷款市场引发的金融危机已过去七年，美联储仍需要更清楚的了解，楼市问题可能会如何动摇美国经济。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，由于美国通胀率仍低得令人不安而且失业率依然居高不下，美联储应等到明年初再开始调升短期利率。不过埃文斯称，今年开始升息也有可能不会伤及经济。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，美联储至少在明年之前都不应升息。柯薛拉柯塔仍坚持稍早讲话中说明的立场。他表示，尽管就业市场改善，但通胀“在几年时间”仍料低于2%的目标，让美国经济有增长空间并允许就业进一步改善。

美联储主席叶伦周三指出，FED准备采取进一步行动，以使金融体系更加安全。叶伦在国际货币基金组织(IMF)会议的预先准备讲稿中，勾勒了银行体系对社会和经济的贡献。 她周三还表示，股票估值偏高可能带来潜在风险，不过美国金融系统的稳定性风险仍总体受控。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧在接受荷兰报纸Het Financieele Dagblad采访时表示，相信希腊及其债权人将达成协议，从而避免希腊脱离欧元区。这次采访内容于周一发表。

欧洲央行负责微观审慎监管的官员Jukka Vesala周一表示，该央行计划利用进一步的压力测试，帮助欧元区躲过未来的银行业危机。欧洲央行直接监管欧元区123家大型银行，而规模较小的银行仍由各国自行监管。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二表示，法国经济表现得不够好，尽管金融环境为数十年来最好。他敦促法国政府推进更多改革。诺亚在给法国总统奥朗德的信中称，低油价和欧元贬值，应给今明两年的法国经济贡献0.5个百分点的增长。

虽然下周英国未必能够产生新政府，但央行早已将目光放远，考虑市场对于未来利率上升的预测是否过慢了。本周路透调查中，所有分析师都认为英国央行在下周一举行的月度会议上将维持利率在0.5%的纪录低点不变。但英国央行认为市场预期的利率上升步伐“过于缓慢”。这使得投资者将升息的时间预期提前。总裁卡尼周三可能会详细阐述央行近期在这一问题上看到的情况。

瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三重申，如果有必要，央行准备进一步放松政策使通胀上扬。“我们已经说过，如果有必要进一步采取措施，让通胀率升向目标水平，我们会采购更多措施，而且准备大力度出手，”英韦斯在瑞典央行网站上公布的演讲中说。

**日本/韩国**

日本央行上周四调降消费者物价预估，并将其通胀率目标实现的时间推后，但央行还是没有扩大规模已然不小的刺激政策，因预测经济复苏将逐步推动物价走高。央行目前预期，通胀率在2016年4-9月这半年左右的时间里达到2%目标，淡化了有关在本月开始的当前财年通胀达标的预期。 日本央行上周五预计，央行大规模刺激计划将实质利率拉低了近1个百分点。该行在研究报告中称，“经济活动和物价实际发生的改善基本与预期一致。”

日本时事新闻社周一报导称，日本央行总裁黑田东彦称如果通胀目标的实现出现延误，将毫不犹豫地调整央行的量化宽松政策。报导称，黑田东彦在亚洲开发银行的阿塞拜疆会议间隙表示，实现央行2%通胀率目标的预期时间已推后到2016财政年度的上半年。

据当地媒体报导，韩国央行总裁周一表示，需要重新评估进一步降息对提振消费者支出的影响，部分原因是本已沉重的家庭债务继续上升。“我们要想想，(降息)是否会有反作用，比如对家庭债务的影响，”网络版MoneyToday报援引韩国央行总裁李柱烈的话报导称。

**其他央行**

澳洲央行周二进行年内第二次降息，意在帮助经济应对矿业投资减少的问题，同时防止澳元上涨带来负面影响。澳洲央行将现金利率下调25个基点至2.0%的纪录低位。央行声明确实指出经济有所好转，而且没有提到可能有必要出台进一步举措。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周三称，央行将运用政策组合帮助重振经济。印尼经济增长放缓至2009年以来最低。“印尼央行将与政府配合，央行将以调整政策组合的形式加以反应，”阿古斯-马托哇都朱会见印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo) 后对记者称。

泰国央行上周四放松对资本外流的限制，此举在于压抑泰铢走强；泰铢升值已对国内出口造成影响。泰国央行在声明中表示，将允许泰国人自由购买不超过500万美元外汇用于储蓄。

俄罗斯央行上周四调降主要放款利率1.5个百分点，以应对卢布升值及通胀触顶的迹象。央行将指标一周期回购利率降至12.5%，降幅大于多数分析师预期的1个百分点。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该央行的货币政策并不一定必须与其他国家同步，同时重申当前政策仍属适当。泰谭柯认为，发达经济体和区域内各国央行调整货币政策时，市场将有所波动，但这应该只是“暂时的”。 (完)

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