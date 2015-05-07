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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 07:50 BJT

更正-路透基点：中国投资团队为OmniVision私有化寻求8亿美元贷款

(因译文有误，文中第四段“金实投资有限公司”应为“金石投资有限公
司”)
    路透香港5月7日 - 路透旗下基点引述消息人士说法指出，一中国投
资团队正寻求8亿美元贷款，以支持Nasdaq上市公司OmniVision的私有化
。
    
    中国银行为牵头行及独家簿记行，招商银行为主办行。一名消息人士
称，中国银行将提供较高比重的贷款。
    
    消息人士指出，本次贷款包含一笔六年定期贷款，及一笔一年期的过
桥贷款。
    
    OmniVision主要生产供智能手机及平板电脑用的图像传感器芯片，该
公司于4月30日同意由一中国投资团队进行私有化，该投资团队成员包括
私募股权业者北京清芯华创投资管理有限公司、中信资本控股有限公司、
以及金石投资有限公司等，收购金额为约19亿美元现金。
    
    投资团队付出的OmniVision每股价格为29.75美元。
    
    OmniVision客户包括苹果等等，而竞争对手则有索尼、三星电子及奇
景科技。
    
    OmniVision首席执行官Shaw Hong在完成交易之后预料仍留任，预料
这笔交益将可在2016财年第三或第四季完成。
    
    摩根大通证券为OmniVision财务顾问，美银美林则是中国投资团队的
财务顾问。
    
    中国国际金融有限公司(CICC)则是做为国内的财务顾问。(完)
  
 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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