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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 20:47 BJT

更正-澳新汇市：澳元微升，新西兰元在三周低点附近走势艰难

(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为...“升高”了对新西兰央行降息的预期，非“降低”)

路透悉尼/惠灵顿5月7日 - 澳元周四持坚，之前澳洲公布的就业报告喜忧参半；在澳洲央行公布季度经济展望前，投资者持谨慎态度。新西兰元在三周低点附近走势艰难。

澳元兑美元 微升至0.7983，隔夜曾升穿0.8000美元。支撑位在0.7918，阻力位在0.8000.

澳洲公布就业报告显示，4月就业人口减少2,900人，不及预估的增加5,000人，失业率微升至6.2%。报告公布后澳元短暂下跌。但3月就业数据上修。

摩根大通策略师Ben Jarman称，“总体来说，今天数据的稳定性与澳洲央行本周稍早趋向于不太明确的宽松立场指引相符合。”

澳洲央行周二降息至纪录低点2.0%，以支撑经济。

市场关注焦点在周五澳洲央行对通胀和经济成长率的预估，有传言称，央行可能打开进一步降息的大门，以此对澳元构成向下压力；澳元兑美元本周已累计涨约0.015美元。

新西兰元兑美元 在0.7503美元处勉力寻找引力，此前曾跌至三周低点，当时疲弱的薪资数据令投资者升高了对新西兰央行降息的预期。

新西兰元支撑位在0.7460美元，更强劲支撑在0.7420，0.7560则为阻力位。

新西兰元兑其他多数主要货币下跌，欧元兑新西兰元 涨逾2%至10周高位1.5154新西兰元，因欧洲公债收益率大涨。(完)

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