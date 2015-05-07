更正-澳新汇市：澳元微升，新西兰元在三周低点附近走势艰难

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为...“升高”了对新西兰央行降息的预期，非“降低”)
路透悉尼/惠灵顿5月7日 - 澳元周四持坚，之前澳洲公布的就业报告喜忧参半；在澳洲央行公布季度经济展望前，投资者持谨慎态度。新西兰元在三周低点附近走势艰难。
澳元兑美元 微升至0.7983，隔夜曾升穿0.8000美元。支撑位在0.7918，阻力位在0.8000.
澳洲公布就业报告显示，4月就业人口减少2,900人，不及预估的增加5,000人，失业率微升至6.2%。报告公布后澳元短暂下跌。但3月就业数据上修。
摩根大通策略师Ben Jarman称，“总体来说，今天数据的稳定性与澳洲央行本周稍早趋向于不太明确的宽松立场指引相符合。”
澳洲央行周二降息至纪录低点2.0%，以支撑经济。
市场关注焦点在周五澳洲央行对通胀和经济成长率的预估，有传言称，央行可能打开进一步降息的大门，以此对澳元构成向下压力；澳元兑美元本周已累计涨约0.015美元。
新西兰元兑美元 在0.7503美元处勉力寻找引力，此前曾跌至三周低点，当时疲弱的薪资数据令投资者升高了对新西兰央行降息的预期。
新西兰元支撑位在0.7460美元，更强劲支撑在0.7420，0.7560则为阻力位。
新西兰元兑其他多数主要货币下跌，欧元兑新西兰元 涨逾2%至10周高位1.5154新西兰元，因欧洲公债收益率大涨。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 李爽/于春红; 审校 张涛/李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加