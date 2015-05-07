更正-中国汇市：人民币早盘因客盘购汇小跌，中间价创近15个月新高

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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(更正：内文第六段提及的中间价应为创2014年2月"19日"以来的新高,非"20日")
路透上海5月7日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅下跌，中间价则创出近15个月新高。交易员表示，客盘无视中间价创新高出手购汇并非看空人民币，由于各方依然忌惮央行干预，人民币贬值空间亦有限。
他们并称，因隔夜国际美元 大跌至逾两个月低点，人民币中间价创逾一年新高，但早盘离岸CNH快速走低估计是美元空头回补，境内汇价受此拖累下跌。
“看到中间价走这么强，我们一开始也预期人民币要升一点吧，但随后的走势让我们很意外。”一外资行交易员表示，“当然CNH下跌对境内人民币也是一个拖累。”
另一中资行交易员则认为，由于近期是购汇旺季，早盘有不少刚需的购汇，也看到不少外资行入市买美元，近期即期人民币表现明显不如中间价强势，这个应是主因。
“但要是人民币跌到6.2100附近的话，估计还是会有大行出来，客盘也不敢使劲往上买（美元）；中间价比较强势，估计也是希望人民币有稳定的预期。”该交易员称。
北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.2036元，上日收报6.2007元。今日人民币兑美元中间价 为6.1113元，创2014年2月19日以来的新高，上日中间价为6.1156元。
全球汇市方面，美元指数周四在两个多月低点附近徘徊，因美国数据令人失望而再度承压。而德债收益率(殖利率)进一步上扬，则为欧元带来一些支撑。
隔夜美国公布的ADP就业数据表现不佳，拖累美元下探至逾两个月低点，但前述外资行交易员认为，ADP和非农统计口径不一样，ADP数据不佳不代表非农数据也疲软，美元仍有反弹的可能。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2675/6.2725，上日尾盘为6.2620。
北京时间11:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2067/6.2079元，上一交易日尾盘报6.2015元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加