更正-中国汇市：人民币早盘因客盘购汇小跌，中间价创近15个月新高

(更正：内文第六段提及的中间价应为创2014年2月"19日"以来的新高,非"20日")

路透上海5月7日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅下跌，中间价则创出近15个月新高。交易员表示，客盘无视中间价创新高出手购汇并非看空人民币，由于各方依然忌惮央行干预，人民币贬值空间亦有限。

他们并称，因隔夜国际美元 大跌至逾两个月低点，人民币中间价创逾一年新高，但早盘离岸CNH快速走低估计是美元空头回补，境内汇价受此拖累下跌。

“看到中间价走这么强，我们一开始也预期人民币要升一点吧，但随后的走势让我们很意外。”一外资行交易员表示，“当然CNH下跌对境内人民币也是一个拖累。”

另一中资行交易员则认为，由于近期是购汇旺季，早盘有不少刚需的购汇，也看到不少外资行入市买美元，近期即期人民币表现明显不如中间价强势，这个应是主因。

“但要是人民币跌到6.2100附近的话，估计还是会有大行出来，客盘也不敢使劲往上买（美元）；中间价比较强势，估计也是希望人民币有稳定的预期。”该交易员称。

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.2036元，上日收报6.2007元。今日人民币兑美元中间价 为6.1113元，创2014年2月19日以来的新高，上日中间价为6.1156元。

全球汇市方面，美元指数周四在两个多月低点附近徘徊，因美国数据令人失望而再度承压。而德债收益率(殖利率)进一步上扬，则为欧元带来一些支撑。

隔夜美国公布的ADP就业数据表现不佳，拖累美元下探至逾两个月低点，但前述外资行交易员认为，ADP和非农统计口径不一样，ADP数据不佳不代表非农数据也疲软，美元仍有反弹的可能。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2675/6.2725，上日尾盘为6.2620。

北京时间11:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2067/6.2079元，上一交易日尾盘报6.2015元。