台湾债市：10年券殖利率随美债创近两个月高位，增额券成空方标靶

* 指标10年券殖利率创近两个月高位 * 10年增额券登场成空方标靶，因国际债市偏空 * 明日美国将公布非农数据，市场气氛谨慎观望 路透台北5月7日 - 台湾10年指标公债殖利率 周四收创近两个月高位，因国际债市持续走空 ，令今日开始发行前交易的10年增额公债104/5R期 成为空方攻击标的。 不过具筹码集中优势的五年公债104/6期 ，因借券利率转负，令空方欠缺攻击火力，盘中殖 利率由升转跌。交易员指出，台债具筹码面优势，且因明日美国就要公布非农就业数据，市场观望气氛偏浓， 流动性变差。 〞今天是空头发挥的好日子，不过行库应该等着逢高承接。〞一位票券商交易员说。 另一证券商交易员则指出，近期因外资涌入，货币市场资金相对宽松，筹资成本因而下滑，近日见到大行 行库陆续承接五、10年券筹码，虽然国际债市气氛偏空，不过台湾央行今年不致升息，且台币公司债发行偏少 ，在此情形下，不宜过度看空债市。 票券商交易员也认为，近日美债交易量下滑，殖利率容易过度反应，且104/5R的筹码供应仅有300亿台币 ，不能期待台债殖利率还有大幅弹升空间。 一外商银行交易员称，台债未来走势还是与国际债市无法脱钩，10年期公债 殖利率已经弹到2 .25%附近，也是季线等技术线型纠结的地方，倘若遭到突破，后续会弹到哪没人知道。 票券商交易员表示，明日美国将公布非农就业数据，倘若优于预期，美债殖利率可能还会上去一段。不过 这波美债殖利率走高是受到德债的牵引，因此德债殖利率何时止弹回稳，应该才是观察重点。 今日104/5殖利率收在%，创近两月盘中新高，前高为3月10日的1.6620%。五年券104/6殖利率也续创一个 半月盘中新高，前高为3月18日的1.0820%。 美国公债价格周三下滑，受全球公债市场遭抛售，推动公债收益率升至今年高位打压，且苹果 和 荷兰皇家壳牌 大规模发债。10年期公债 跌16/32，收益率报2.2341%，盘中高见2.252%。[ US/NCN] 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在1.04-1.07%；10年券104/5期则料在1.63-1.66%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.35 1.0490 1.0483-1.0650 30.5 10 104/5R -- 1.6399 1.6300-1.6490 58.5 本周全球重要经济事件和数据包括： 5月7日(四)：德国3月工业订单；美国3月消费者信贷。 5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据；德国3月工业生産；3月贸易收支；台湾4月出口；美国4月非农就 业报告；美国3月批发(趸售)库存和销售；日本央行公布4月货币政策会议记录。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5822 5 104/6 1.0525 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)