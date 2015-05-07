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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 13:43 BJT

台湾债市：10年券殖利率随美债创近两个月高位，增额券成空方标靶

* 指标10年券殖利率创近两个月高位
    * 10年增额券登场成空方标靶，因国际债市偏空
    * 明日美国将公布非农数据，市场气氛谨慎观望

    路透台北5月7日 - 台湾10年指标公债殖利率 周四收创近两个月高位，因国际债市持续走空
，令今日开始发行前交易的10年增额公债104/5R期 成为空方攻击标的。
    
    不过具筹码集中优势的五年公债104/6期 ，因借券利率转负，令空方欠缺攻击火力，盘中殖
利率由升转跌。交易员指出，台债具筹码面优势，且因明日美国就要公布非农就业数据，市场观望气氛偏浓，
流动性变差。
    
     〞今天是空头发挥的好日子，不过行库应该等着逢高承接。〞一位票券商交易员说。    
    
    另一证券商交易员则指出，近期因外资涌入，货币市场资金相对宽松，筹资成本因而下滑，近日见到大行
行库陆续承接五、10年券筹码，虽然国际债市气氛偏空，不过台湾央行今年不致升息，且台币公司债发行偏少
，在此情形下，不宜过度看空债市。
    
    票券商交易员也认为，近日美债交易量下滑，殖利率容易过度反应，且104/5R的筹码供应仅有300亿台币
，不能期待台债殖利率还有大幅弹升空间。
    
    一外商银行交易员称，台债未来走势还是与国际债市无法脱钩，10年期公债 殖利率已经弹到2
.25%附近，也是季线等技术线型纠结的地方，倘若遭到突破，后续会弹到哪没人知道。
    
    票券商交易员表示，明日美国将公布非农就业数据，倘若优于预期，美债殖利率可能还会上去一段。不过
这波美债殖利率走高是受到德债的牵引，因此德债殖利率何时止弹回稳，应该才是观察重点。    
    
    今日104/5殖利率收在%，创近两月盘中新高，前高为3月10日的1.6620%。五年券104/6殖利率也续创一个
半月盘中新高，前高为3月18日的1.0820%。
      
    美国公债价格周三下滑，受全球公债市场遭抛售，推动公债收益率升至今年高位打压，且苹果 和
荷兰皇家壳牌 大规模发债。10年期公债 跌16/32，收益率报2.2341%，盘中高见2.252%。[
US/NCN]     
    
    交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在1.04-1.07%；10年券104/5期则料在1.63-1.66%。  
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
  5   104/6                   -0.35       1.0490   1.0483-1.0650       30.5
  10  104/5R                     --       1.6399   1.6300-1.6490       58.5
 
    本周全球重要经济事件和数据包括：  
    5月7日(四)：德国3月工业订单；美国3月消费者信贷。
    5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据；德国3月工业生産；3月贸易收支；台湾4月出口；美国4月非农就
业报告；美国3月批发(趸售)库存和销售；日本央行公布4月货币政策会议记录。
     
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5822
          5       104/6                       1.0525
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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