路透调查：加元近期升势接近尾声，因美国加息前景支撑美元

路透班加罗尔/渥太华5月6日 - 一项路透调查显示，加元近期的涨势接近结束，受访者认为美国利率将上升，从而会提振美元，并将加元朝年内低点打压。

加元兑美元 已自去年7月的峰值水平下降了20%，并在3月触及六年低点。加元近期对油价走势极其敏感，因原油为加拿大主要出口项目。

不过加元已从3月的这个低点上涨近6%，受助于油价反弹、美国一系列经济数据低迷，以及加拿大央行对经济前景的看法变得更加乐观。

虽然短期内加元将继续受到油价走升的支撑，不过等到美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息时点更加明朗后，加元兑美元将再度走跌。

CIBC资深分析师Andrew Grantham表示：“说真的，这更多是因为美元坚挺，而不是加元偏弱。”

此调查所访问的45位外汇分析师的预估中值显示，加元兑美元料在一个月后来到1.22加元，或0.82美元，低于周二的收盘价1.2072加元。

加元预计会进一步走弱，在三个月后触及1.25加元，六个月后来到1.27加元，12个月后预计为1.26加元。3月中旬，加元兑美元曾跌至1.2835，为年内迄今的低位。

利差因素将是加元短期走势的关键。

美联储预计将很快加息，但目前看似更有可能等到今年晚些时候再行动，比如说9月，而非6月。

相比之下，加拿大央行1月出乎市场预料地降息，并且预计在美联储加息后也将在很长时间内维持政策不变。

“加拿大加息将是很远的事情，”Grantham说，“美国加息(将)稍早于市场预期。(所以)我们预计加元将部分回吐近期涨幅。”

加元走势很大程度上也将取决于，经济在下半年是否会像加拿大央行预测的那样加速。加拿大第一季经济成长停滞，部分归因于油价下滑，但这个因素料将很快消失。

不过，并非所有人都持乐观看法。

“感觉我们终究会失望，”道明证券(TD Securities)加拿大资深宏观分析师Mazen Issa说。在加元12个月汇价预测准确率榜单中，该机构目前排在第五位。