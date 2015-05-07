中国经济：继续扩大资源税从价计征范围，以促生态文明建设--财政部

路透北京5月7日 - 中国财政部经济建设司副司长孙志周四表示，为更好支持生态文明建设，财政部将进一步突出财政资金支持重点，完善税收政策体系，积极推进环境保护费改税，并进一步扩大资源税从价计征的范围。

中国网会议直播页面援引他在国家发展改革委就解读《关于加快推进生态文明建设的意见》举行的多部门发布会上的讲话称，财政部将积极推进生态补偿机制等制度建设，强化对节能减排新能源发展的引导，完善对重点生态功能区的转移支付制度。

他指出，财政部将重点加大对大气、水、土壤污染治理的支持力度，强化对自然保护和生态修复的支持力度，把资金集中用于群众反映强烈的突出环境问题治理；并鼓励新能源汽车发展，加快淘汰落后过剩产能。

“进一步完善有利于资源节约、生态环境保护的税收政策体系。将积极推进环境保护的费改税，将配合国务院法制办、全国人大做好环境保护税的立法工作，”孙志说，“同时在实施好煤炭、天然气、石油资源税从价计征的基础上，进一步扩大资源税从价计征的范围。”

针对文件中提到的要使损害者赔偿，受益者付费，保护者得到合理补偿，孙志指出，财政将积极推进生态补偿机制等制度建设，不断加大对重点生态功能区的转移支付力度，提高基本公共服务的保障水平。

“稳步扩大流域上下游的横向生态补偿机制，建立起成本共担、效益共享的机制，”他同时并称，“将积极推进排污权的有偿使用和交易试点，利用市场机制促进节能减排和环境保护。”

纵向补偿方面，孙志称，纵向方面主要是对重点生态功能区给予转移支付，下一步，将继续完善对重点生态功能区的转移支付制度，建立起横向和纵向相结合的补偿机制。

中国国务院日前印发的上述意见提出，到2020年，资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展，主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益明显提高，生态文明主流价值观在全社会得到推行，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。

发改委副主任张勇在同一场合表示，“十二五”规划提出单位国内生产总值(GDP)能耗累计下降16%，前四年为累计下降13.4%，完成了目标进度的82.5%。

“今年的目标是下降3.1%以上，一季度数据已经出来，同比下降了5.6%。可以说完成今年的目标还是相对比较乐观的。”他说。