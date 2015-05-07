版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 12:16 BJT

路透基点：台湾兴业1.38亿美元五年期贷款案获得超额认贷--TRLPC

路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台塑集团旗下的台湾兴业责任有限公司1.38亿美元的五年期分期贷款案已获得超额认贷，除了独家簿记行中国信托商业银行之外，另有八家银行承诺认贷。

这八家银行认贷总额约2.5亿美元，接近贷款规模的两倍。

其中一名消息人士表示，台湾兴业正与中国信托商业银行讨论贷款的最终规模，料将于未来数周签署合约。

中国信托商业银行为额度代理行。

贷款利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

借款人的母公司台湾化学纤维与南亚塑胶公司，为这笔无担保贷款的担保人。

贷款的宽限期为两年半，之后分六次、每半年不等额偿还：10%(第1-5个半年)以及50%(第六个半年) 。贷款另有延长两年的选择权，延长费用为10个基点。

台湾兴业之前在2014年7月，与七家银行签定一笔2.1亿美元的五年期俱乐部贷款。

该笔贷款分为国内与海外部分，国内部分利率为较Libor加码155个基点，海外部分利率为较Libor加码145个基点。TAIFX和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐