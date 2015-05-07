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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 12:01 BJT

中国债市动态：现券收益率及IRS止涨回落，新债延续回暖势头

路透上海5月7日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS止涨小幅回落；上午招标的两期国开新债延续昨日一级市场的回暖势头，加之国债期货在盘初探低后一度出现反弹，均有助稳定市场情绪。

不过交易员指出，国债期货早盘尾段再现反复，显示机构观望心态仍浓，持续走强动力仍欠缺，短期债市僵局难破。

“早上情绪还不错，刚开始有人跑出来买三年(国开)的，今天国开招的也还行，后来都带下来了一点，昨天发的10年国债也有买盘。，”上海一银行交易员称。

国开行上午招标的三年期固息增发债中标收益率为3.6167%，低于3.65%的预测均值；同时招标增发的10年期增发债收益率为3.8258%，亦略低于3.84%的市场预测均值。两期债的投标倍数分别达4.14倍和3.83倍。

北京一银行交易员则表示，近两日新债的发行情况总体好于预期，显示配置盘开始有一定动作，不过其持续性以及对二级市场的带动力度还都需要观察，从上午收盘前国债期货再次掉头向下来看，债市情绪有效转暖仍待时日。

剩余期限近三年的国开行固息债150207券最新成交收益率 在3.6631%，上日尾盘为3.68%。

国债期货五年期主力合约TF1506 早盘收报97.250元人民币，较上日结算价跌0.15%，盘中曾一度反弹逾0.1%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.155元，较上日结算价小跌0.04%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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