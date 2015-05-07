路透调查：波兰兹罗提和匈牙利福林料不久反弹，今年稍晚再度回落

更新版 1-欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透布达佩斯5月6日 - 路透周三公布5月4-6日对31位分析师进行的调查结果显示，如果欧洲公债市场企稳，则中欧货币不久将从近期跌势中反弹。
但东欧地区最富流动性及波动性偏高的波兰兹罗提 和匈牙利福林 有可能在今年稍晚再度回落，因很多分析师预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会在今年稍晚开始升息。
据调查预期中值，到本月底，兹罗提兑欧元将较周二收盘水平上涨0.3%至4.02，但在明年5月之前可能下跌1.4%。
预计到5月底，福林将上涨0.6%，至302.50，明年5月前小跌0.9%。
一些接受调查的分析师预计，兹罗提兑欧元会在未来几个月持稳于4.0水平以下。最为乐观的预期是到7月底之前达到3.9，波兰出口商认为，兹罗提触及该水平将导致他们的业务发生亏损。
接受调查的分析师认为，欧元区公债的疲态可能只是暂时现象，该疲弱状态也对福林和兹罗提带来拖累。
“问题时这种疲态是否会在几周或一两个月内过去，”Erste Bank驻布达佩斯分析师Gergely Urmossy称。“之所以出现这样的情况，要归因于投资者开始认为，欧洲央行的刺激计划能够奏效。”(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易