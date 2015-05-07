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债券 | 2015年 5月 7日 星期四 12:24 BJT

路透调查：波兰兹罗提和匈牙利福林料不久反弹，今年稍晚再度回落

路透布达佩斯5月6日 - 路透周三公布5月4-6日对31位分析师进行的调查结果显示，如果欧洲公债市场企稳，则中欧货币不久将从近期跌势中反弹。

但东欧地区最富流动性及波动性偏高的波兰兹罗提 和匈牙利福林 有可能在今年稍晚再度回落，因很多分析师预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会在今年稍晚开始升息。

据调查预期中值，到本月底，兹罗提兑欧元将较周二收盘水平上涨0.3%至4.02，但在明年5月之前可能下跌1.4%。

预计到5月底，福林将上涨0.6%，至302.50，明年5月前小跌0.9%。

一些接受调查的分析师预计，兹罗提兑欧元会在未来几个月持稳于4.0水平以下。最为乐观的预期是到7月底之前达到3.9，波兰出口商认为，兹罗提触及该水平将导致他们的业务发生亏损。

接受调查的分析师认为，欧元区公债的疲态可能只是暂时现象，该疲弱状态也对福林和兹罗提带来拖累。

“问题时这种疲态是否会在几周或一两个月内过去，”Erste Bank驻布达佩斯分析师Gergely Urmossy称。“之所以出现这样的情况，要归因于投资者开始认为，欧洲央行的刺激计划能够奏效。”(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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