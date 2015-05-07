路透调查：随着巴西央行减少干预，雷亚尔料恢复跌势

路透巴西利亚5月6日 - 周三公布的路透调查显示，巴西雷亚尔近期上涨势头或已结束，随着央行降低市场干预，雷亚尔料再次走软。

巴西雷亚尔兑美元在12个月内料从约3.05跌至3.255，基本持平于上月调查结果。随着大宗商品价格反弹，且投资者重新评估降评风险，雷亚尔4月涨6%。

调查凸显了长期存在的观点，即巴西雷亚尔尚未充分反映该国经济严重恶化的状况。雷亚尔过去十年来多数时间都被认为是新兴国家汇率严重高估的货币之一。

今年巴西经济料陷入25年来最严重的经济衰退。巴西在2000年代初期是成长最快的国家之一。

最近巴西央行采取措施以降低市场干预，强化了对雷亚尔贬值的预期。

“巴西央行已经表明其不愿再接受雷亚尔走强，”Gradual Investimentos首席分析师Andre Perfeito表示。(完) (编译 李爽 审校)