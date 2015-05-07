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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 12:11 BJT

《汇市简讯》美元指数若收在费波纳齐支撑位下方，则将下看2月低点

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* 美元指数昨日下跌1%，多头举白旗投降，今日在亚洲盘呈现狭幅十字星型态

* 再度测试2015年涨势回档61.8%处94.11，若收在该点下方，则将下看2月低点93.25

* 动能研究、五日/10日/20日均线均向下，20日波林格区间下跌

* 技术图型趋势偏空，若收在95.37以上则可望扭转走势；该点为下降的10日均线切入位 　　* 纽约盘低点93.88及纽约午盘高点94.31，为初步支撑/阻力位 　　* 技术图表：link.reuters.com/caz64w(完)
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