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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 12:30 BJT

标题新闻：泰国4月消费者信心指数降至76.6，创2014年中以来最低，连续四个月下滑--调查

* 3月指数为77.7

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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