路透专访：FICC业务对冲利差收窄压力，四大盈利模式前景乐观--平安银行

* 平安银行获第二张资金运营中心独立牌照

* 业务聚焦四大盈利模式

* 不受利差收窄影响，平衡银行利润增长

* 预判全年FICC走势，地方债发行定价待完善

作者 徐永

路透上海5月7日 - 中国金融机构FICC业务有了更多自主空间，独立牌照的商业银行资金运营中心将给FICC业务带来更多发展机遇。平安银行 资金运营中心总经理王伟认为，利率市场化进程中，FICC业务受存贷利差收窄的影响较小，将使得其成为银行对冲利润增速下滑的利器。

平安银行本周获得了中国银监会的第二张资金运营中心独立牌照，王伟在接受路透专访时表示，FICC业务的盈利模式主要有四大类：包括代理、做市商、产品创设，以及自营交易等，国内金融机构FICC业务的占比还不高，未来平安将从这四类方向着手推动业务增长。

“利率市场化进程中，利差收窄压力主要针对的是存贷类业务，FICC与利差收窄没有直接关系，因此在存贷利差收窄利润增速下滑的情况下，FICC业务反而可以形成对冲。”王伟表示。

他具体解释，比如代理业务，收入来源主要靠代理客户业务的规模和费率，费率的总体趋势是会逐步降低，这是基于市场竞争或反哺实业等考虑，因此影响代理收入的主要还是业务规模因素，但这和利差没有直接关系。

另外做市交易，主要来自银行创造市场流动性；产品创设主要来自客户的各种业务需求；自营交易则依靠的是银行自身的投研实力获取价差，这些都不直接受利差影响，反过来FICC业务可以在利差收窄环境里平衡银行利润增长。

资金运营中心的主要业务包括固定收益、外汇和大宗商品业务（Fixed Income， Currency and Commodities），归属FICC业务范畴。FICC业务所涉及的产品范围相当广泛，包括基础性债务工具（如债券、货币市场工具）、结构型债务工具（按揭抵押证券等）、利率与信用衍生产品、货币、商品及其他产品等。

王伟介绍，FICC业务的专业化要求较高，在银监会相关专营机构的监管办法出台后，该行就积极争取设立独立牌照的资金运营中心，中心成立后将具有纳税资格，相当于银行的一级分行，人财物方面都比之前更加自主，业务范围则与原金融市场事业部相比变化不大。

平安银行资金运营中心将主要经营债券、外汇、黄金等金融市场业务，但同业非标、代客资产管理等业务并不包括在内。据了解，银监会的资金运营中心业务范围并没有明文规定前述两项业务不可以包括，但银行会根据各自业务规模大小，考虑是成立各自独立的事业部，还是将FICC、非标、资产管理等合并成立一个独立部门。

目前商业银行各类专营机构日渐增多，多家银行票据业务，信用卡、小企业业务、银行理财、私人银行、贵金属以及资金运营中心，都成立了相对独立的事业部或者独立持牌机构，光大银行还率先披露将理财业务成立子公司，不过王伟介绍，短期内该行资金运营中心不会成立子公司，未来则要视实际情况具体推进。

银监会于2012年底发布实施《中资商业银行专营机构监管指引》，允许商业银行针对某一特定领域业务单独设立领取金融许可证的专营机构。2004年11月，经中国银监会批准，兴业银行 资金营运中心成为国内首家领取金融许可证的资金业务专营机构。

**FICC趋势展望**

王伟介绍，目前平安银行FICC业务中债券、黄金、外汇业务收入大致是5:3:2的占比格局，虽然银行业的利润增速压力较大，但该行FICC业务每年仍然有20-30%的利润增速目标。

该行FICC业务已经形成了黄金银行，期权专家等特色，但目前大行有客户基础优势，中小型银行也有各自的业务特色，因此该行的FICC业务将不断完善，改善客户服务，提高投研能力，形成自己的核心竞争力。

自贸区业务方面，目前还没有相关的发展细则，但该行已经参与了黄金国际板，未来也将继续在汇率，离在岸利率结合方面，推出更多产品。

流动性管理和内部资金定价能力是金融机构FICC业务竞争的重要方面。王伟认为，流动性主要是指两个方面，一个是市场的资金充裕与否，另外是市场的深度是否足够，交易是否能在合理的定价基础上，及时找到买卖对手方，这方面不仅是单个银行的行为，需要整个市场的共同努力，但平安会及时预判，合理设定相关指标，控制风险，提高竞争能力。

至于债券、汇率、黄金今年的发展趋势，他整体认为国内债市不会延续去年的大牛市，但短期利率会维持低位，债券业务仍有机会；美元加息的时间不会太快，但美元仍会保持一定强势；人民币汇率会窄幅波动，但不会大幅贬值；黄金基于开采成本和货币宽松政策因素，在1,000美元附近则会有支撑。

地方政府债券供给是当前银行金融市场业务的关注焦点，王伟认为地方政府债的定价、发行以及抵质押流动性方面，还有诸多需要完善的地方，只有解决了这些因素，银行才会有更多动力配置地方政府债。(完)