中国金融：融360推出大数据风控系统，今年内完成D轮融资

路透上海5月7日 - 中国互联网金融的竞争正蔓延至风控系统。中国最大的在线金融搜索服务提供商--融360周四宣布，推出名为“天机”的大数据风控系统，以支持小额信用贷款的快速审批。

融360联合创始人、首席执行官（CEO）叶大清在新闻会上还透露，基于移动端业务需要持续投入，今年公司计划进行D轮融资，而公司上市计划亦在筹划中，但尚未确定细节。

“互联网金融时代的核心竞争力是大数据风控能力。”他指出，基于大数据的风控模型正成为互联网金融领域一个热门战场，谁在这个领域实现突破，谁将致胜下一步互联网金融市场。

融360不是第一家在大数据风控系统上发力的互联网金融企业，阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服旗下芝麻信用、以及一些P2P平台都在研究大数据信用评估模型。他说，天机系统将会是一个开放式平台，融360将逐渐演变成金融机构的技术服务合作伙伴。

之前，银行信贷主要依赖央行征信报告来决定是否给个人授信，但国内13亿人中有10亿人没有信贷记录，而且小额信贷具有贷款额度小、需求分散、个性化需求多的特点，传统银行对于这种零售贷款往往力不从心。

而大数据风控系统是利用用户在互联网上留下的足迹，例如社交媒体、电商消费、网站浏览等来智能化判断个人信用风险。天机系统通过广泛的收集数据，并挖掘数据中衍生的特征，从而给申请贷款客户进行信用评分，并根据分值决定是否应放款。目前在天机系统支持下，5万元人民币以下的小贷最快10分钟内完成审批，最快当天放款。

天机系统的大数据来源，除了客户在融360网站的使用记录外，融360还会与银行、小贷等金融机构及芝麻信用、中国银联等第三方机构合作获得数据。

大数据和移动是融360今年的业务发展重点，目前公司近七成搜索量来自移动端。他说，未来公司还将继续在移动业务上加大投入，但短期内公司尚不会考虑盈利，因此需要引入外部资本，今年内公司计划完成第四轮融资。

继2013年8月获得红杉资本领投的3,000万美元B轮融资后，融360去年7月宣布完成由新加坡淡马锡 旗下公司领投的C轮融资。公司的前三轮融资共获得逾1亿美元资本注入。

虽然公司已将国内市场列入未来公司上市目的地的考虑范围，不过叶大清指出，公司仍未确定上市地点等细节，短期内融360不会考虑拆除VIE（可变利益实体）结构，以保持上市地选择的灵活性，国内与海外都在备选方案中。

随着国内A股市场持续走强，国内科技股估值明显高于海外市场，吸引一些原本拟在海外上市的中国互联网企业转回国内上市，但涉足A股市场的前提就是拆除原本为海外上市搭建的VIE架构。