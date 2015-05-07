中国煤炭：严格治理煤矿超能力生产，全年淘汰千余煤矿--能源局

路透北京5月7日 - 为严格治理煤矿超能力生产，中国国家能源局和国家煤矿安全监察局日前联合发布通知，规定煤矿全年产量不得超过公告的生产能力，2015年并计划淘汰煤矿数量1,254个，其中近九成均将遭到关闭并退出，且以黑龙江和贵州居多，旨在遏制煤炭产量无序增长，调整产业供需结构。

能源局网站刊登的《关于严格治理煤矿超能力生产的通知》决定，自即日起到2015年底，开展严格治理煤矿超能力生产专项活动，严格处理当月产量超过当月允许产量上限的相关煤矿。

通知并规定，煤矿月度产量不得超过月度计划的110%；无月度计划的，月度产量不得超过公告生产能力的1/12。

“超能力生产违背煤矿生产规律，是煤矿安全重大隐患，同时严重扰乱市场公平竞争秩序，加剧煤炭供需失衡矛盾。”通知称，所有生产煤矿必须按照公告生产能力组织生产，合理安排年度、季度、月度生产计划。

另一份《关于做好2015年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》规定，今年计划淘汰落后产能7,779万吨，其中关闭退出的为6,391万吨，占近九成。

其中黑龙江年内计划淘汰煤矿数量233个，将全部予以关闭；贵州拟淘汰220个，关闭退出200个，升级改造20个；而北京、山西、内蒙古、江苏和宁夏等五省市已基本完成淘汰落后小煤矿任务，故今年没有安排淘汰任务。

此份通知并显示，将逐步淘汰9万吨/年及以下煤矿，支持具备条件的地区淘汰30万吨/年以下煤矿。

“对非法违法开采和不具备安全生产条件的煤矿，坚决予以关闭；对安全基础条件差且难以改造，以及煤与瓦斯突出等灾害严重的小煤矿，要加强监管，加快引导其退出煤炭生产领域。”通知称，对具备资源优势和改造提升条件的小煤矿，鼓励其参与煤矿企业兼并重组，实施改造升级。

通知并指出，淘汰煤炭落后产能是优化煤炭产业结构的重要手段，是控制煤炭总量的重要举措，要采取切实有效措施，确保完成2015年淘汰落后产能计划。（完）

参看通知全文请点选能源局网站：here 和 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)