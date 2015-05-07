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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 13:32 BJT

标题新闻：钢铁商安赛乐米塔尔调降今年全球钢铁需求增幅至0.5-1.5%，先前预估增幅为1.5-2.5%

注：安赛乐米塔尔为全球最大的钢铁制造商。

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