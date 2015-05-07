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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--5月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值       前值
    5月8日(五)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      4月         3.3%       3.4%
                     (经季节调整)                                  3.3%       3.2%
    0600 德国工业生产(较前月)                          3月        +0.4%      +0.2%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    3月       +0.45%      1.50%
             经季节调整进口(较前月)                                持平      +1.8%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                         顺差197    顺差197
    0700 英国Halifax房价指数(较上月)                   4月        +0.4%      +0.4%
                    三个月房价(较上年同期)         截至4月        +7.8%      +8.1%   
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月        +0.1%      +0.3%
                                (较上年同期)                      -0.9%      -0.9%
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)            3月        +0.2%      +0.6%
               经工作日调整的的工业生产(较上年同期)               -0.2%      -0.2%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              3月     逆差29.5  逆差32.38
               全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差98.0  逆差103.4
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      4月        18.20      18.97
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                      4月     减少0.50   增加2.87
                失业率                                             6.9%       6.8%
    1230 美国非农就业岗位(万个)                        4月     增加22.4   增加12.6
         民间就业岗位(万个)                                    增加22.0   增加12.9
         制造业就业岗位(万个)                                   增加0.5    减少0.1
         政府部门就业岗位(万个)                                      --    减少0.3
         失业率                                                    5.4%       5.5%
         平均时薪(较前月)                                         +0.2%      +0.3%
         每周平均工时                                              34.5       34.5
         劳动力就业参与率                                            --      62.7%
    1400 美国批发(趸售)库存(较前月)                    3月        +0.3%      +0.3%
                 趸售销售(较前月)                                 +0.5%      -0.2%
        

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值      预估值   
    5月7日(四)
    0130 澳洲就业人口(千人)                            4月      减少2.9     增加50
             全职就业人口(千人)                                减少21.9        --   
             就业参与率                                           64.8%      64.8%
             失业率                                                6.2%       6.2%
    0545 瑞士消费者信心指数                         第二季          负6        --   
    0600 德国工业订单(较前月)                          3月        +0.9%      +1.5% 
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                3月     逆差45.8     逆差36
             进口(亿欧元)                                         421.7        -- 
             出口(亿欧元)                                           376        --     
    0645 法国工业生产(较前月)                          3月        -0.3%       持平 
    1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人)          4月       61.582        -- 
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)              5月2日当周      26.5         28
                         四周均值(万人)                           27.95        --   
                 续领失业金人数(万人)             4月25日当周     222.8        228 
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        3月       +11.6%      +2.5% 
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        3月        205.2    增加160
    (完)
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