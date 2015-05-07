主要国家经济指标预测--5月8日****

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 3.3% 3.4% (经季节调整) 3.3% 3.2% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 +0.4% +0.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.45% 1.50% 经季节调整进口(较前月) 持平 +1.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差197 顺差197 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 4月 +0.4% +0.4% 三个月房价(较上年同期) 截至4月 +7.8% +8.1% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.9% -0.9% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 经工作日调整的的工业生产(较上年同期) -0.2% -0.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 逆差29.5 逆差32.38 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差98.0 逆差103.4 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 18.20 18.97 1230 加拿大就业人口变动(万人) 4月 减少0.50 增加2.87 失业率 6.9% 6.8% 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加22.4 增加12.6 民间就业岗位(万个) 增加22.0 增加12.9 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.1 政府部门就业岗位(万个) -- 减少0.3 失业率 5.4% 5.5% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.7% 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 3月 +0.3% +0.3% 趸售销售(较前月) +0.5% -0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月7日(四) 0130 澳洲就业人口(千人) 4月 减少2.9 增加50 全职就业人口(千人) 减少21.9 -- 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.2% 0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负6 -- 0600 德国工业订单(较前月) 3月 +0.9% +1.5% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 逆差45.8 逆差36 进口(亿欧元) 421.7 -- 出口(亿欧元) 376 -- 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -0.3% 持平 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 4月 61.582 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月2日当周 26.5 28 四周均值(万人) 27.95 -- 续领失业金人数(万人) 4月25日当周 222.8 228 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +11.6% +2.5% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 205.2 增加160 (完)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加