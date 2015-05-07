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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 14:06 BJT

新兴汇市：公债价格下跌打压亚币走低，越南央行推动本币贬值

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.42 119.47 +0.04 +0.20 119.66

坡元 1.3268 1.3234 -0.26 -0.06 1.3260

台币 30.700 30.753 +0.17 +3.32 31.718

韩元 1089.39 1080.00 -0.86 +0.91 1099.30

泰铢 33.38 33.29 -0.27 -1.44 32.90

菲律宾披索 44.63 44.54 -0.20 +0.20 44.72

印尼卢比 13090.00 13030.00 -0.46 -5.42 12380.00

印度卢比 63.92 63.54 -0.59 -1.38 63.03

马币 3.5870 3.5695 -0.49 -2.52 3.4965

人民币 6.2035 6.2007 -0.05 +0.01 6.2040

(完)

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