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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 14:06 BJT

国际油市：油价继昨日触及年内高点后下跌，供应依然充裕

美国上周原油库存自1月以来首度下降，加上美元疲软，均助长了油价周三大涨，之后价格开始回落。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存下滑，为1月2日当周以来首见，因进口放缓；汽油和馏分油库存则是上升。

0531 GMT，布兰特原油 下跌0.31美元，报每桶67.46美元。周三创下年内高点69.63美元，最后收于68美元下方。

美国原油 下跌0.34美元，报每桶60.59美元。上日曾因库存下降的消息而上涨超过2美元至62.58美元的高点，结算报在61美元附近。

迪拜原油互换<0#DUBSGSWM:>周三在数月来首度翻为逆价差，可能引发一波储油库释出储油。

石油输出国组织(OPEC)方面隔夜发表的言论也表明，核心海湾产油国并未改变重点保卫市场份额，而非只是减产的策略，这暗示6月会议上不会有重大政策调整，除非届时非OPEC产油国改变了立场。(完)

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(编译 白云/李婷仪 审校 于春红)
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