企业结盟：复星国际入股全球安全电子支付企业Ingenico的中国业务

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透香港5月7日 - 全球安全电子支付企业Ingenico集团 周四称，与中国大型综合型民营企业--复星国际 建立战略合作伙伴关系，并向复星管理的基金出售旗下中国业务约20%的股份，以加速在中国市场发展。
Ingenico拥有世界上最大的支付接收网络，在本地、国家与国际范围内提供安全的支付方案，包括店内、在线与移动方式。该公司于2008年收购福建联迪商用，从而进入中国市场，并已成为中国最大的供应商。
复星董事长郭广昌称，这是复星第一次涉足电子支付产业。联迪是中国金融POS（point-of-sale）的领军品牌，其产品和应用解决方案广泛运用于中国众多金融机构。
“我们希望通过此次合作将复星在金融服务和互联网领域的渠道资源与联迪有效嫁接，进一步强化复星综合金融能力的同时，帮助Ingenico集团加速在中国市场的发展。”他说。
Ingenico董事长兼CEO Philippe Lazare表示，该公司将携手复星共同探索在支付终端等领域更多发展机会，并深信此次合作将有助于Ingenico在中国支付领域取得核心地位。
Ingenico此前开展了多个除支付终端以外的项目，其中包括与全球通信解决方案提供商中兴通讯 建立了合资公司--中兴尼科（ZIMPAY），致力于爲移动支付市场提供全方位的，整体的支付系统解决方案。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加