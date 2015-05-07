《全球汇市》美元因数据疲软在低位徘徊，英镑走势关注大选结果

金属期市：锌镍价格升至逾两周高位，因中国出于环保考虑继续整治钢铁业

路透伦敦5月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期镍价格周一触及逾两周高位，此前中国出台地区性整治钢铁行业措施，也包括了整顿锌镍的生产。