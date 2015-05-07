《全球汇市》美元因数据疲软在低位徘徊，英镑走势关注大选结果

标题新闻：沙特能源部长法力赫称OPEC牵头的减产扶助平衡市场，石油业大举复苏但尚未完全复原
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1360 1.1351 +0.08 -6.09 1.2097
美元/日圆 119.45 119.43 +0.02 -0.19 119.68
欧元/日圆 135.70 135.56 +0.10 -6.27 144.78
美元/瑞郎 0.9146 0.9162 -0.17 -8.00 0.9941
英镑/美元 1.5241 1.5243 -0.01 -2.13 1.5573
美元/加元 1.2036 1.2044 -0.07 +3.60 1.1618
澳元/美元 0.7983 0.7967 +0.20 -2.26 0.8168
新西兰元/美元 0.7514 0.7491 +0.31 -3.63 0.7797
澳元/日圆 95.360 95.150 +0.22 -2.45 97.750
新西兰元/日圆 89.750 89.470 +0.31 -3.82 93.310
英镑/日圆 182.05 182.05 +0.00 -2.32 186.38
澳元/新西兰元 1.0621 1.0616 +0.05 +1.45 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/张明钧/陈宗琦/张若琪/蔡美珍；审校 王洋/王兴亚/李婷仪/王颖)
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路透伦敦5月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期镍价格周一触及逾两周高位，此前中国出台地区性整治钢铁行业措施，也包括了整顿锌镍的生产。
石油输出国组织(OPEC) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选