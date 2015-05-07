《汇市简讯》欧洲盘初：股市下滑，公债收益率走高

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
0541GMT
* 澳元/美元涨0.23%，欧元/美元走高0.14%，美元/日圆持平，美元/韩元涨0.85%
* 日经指数跌1.25%，沪综指下滑2.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.2%，美国10年期公债收益率2.2359%，布兰特原油期货跌0.52%
* 英国即将展开数十年来悬念最大的一次选举
* 澳洲4月就业人口意外减少，关注央行对经济的新预测
* 中国决策层考虑采取财政刺激，抵御经济放缓 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王颖；审校 于春红)
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。