版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 7日 星期四 14:11 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市下滑，公债收益率走高

0541GMT

* 澳元/美元涨0.23%，欧元/美元走高0.14%，美元/日圆持平，美元/韩元涨0.85%

* 日经指数跌1.25%，沪综指下滑2.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.2%，美国10年期公债收益率2.2359%，布兰特原油期货跌0.52%

* 英国即将展开数十年来悬念最大的一次选举

* 澳洲4月就业人口意外减少，关注央行对经济的新预测

* 中国决策层考虑采取财政刺激，抵御经济放缓 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王颖；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐