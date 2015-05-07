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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 14:17 BJT

日本股市：跌至逾一个月低点，受全球公债价格下滑拖累

路透5月7日 - 日本股市日经指数周四跌至逾一个月低点，因全球范围内公债价格下跌，引发了投资者的担忧，加之美国股市前一日也收低。

日股日经指数 收低1.2%，报19,291.99点，为4月1日以来最低收盘水准。

东证股价指数 跌0.7%，报1,574.64点。JPX-日经400指数 跌0.7%，报14,267.40点。(完)
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