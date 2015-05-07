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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 14:17 BJT

韩国汇市：收贬创近两个月最大单日跌幅，受财长警告影响

路透首尔5月7日 - 韩国韩元兑美元 周四录得将近两个月以来最大单日跌幅，韩元原本已因市场风险偏好降温而受创，韩国财长对韩元强势提出警告，更形成额外压力。

本地市场韩元 收盘下跌0.9%，至1,089.7韩元，最高下滑1%。韩元连续第四日走跌，上日收报1,080.0。(完)

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