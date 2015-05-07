《汇市简讯》英镑/美元回调幅度较小，仍呈上涨趋势

0611GMT

* 英镑/美元脱离昨日高位，但回调幅度较小，趋势仍偏多

* 买价已提高至1.5214， 即1.5088/1.5492升势的38.2%回调位

* 昨日涨势止于1.5492，较1.5498/1.5088跌势的50%回调位仅低一个跳动点

* 有可能涨至61.8%回调位1.5341，技术指标显示仍有上涨空间

* 技术图形：link.reuters.com/maz64w (完)

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