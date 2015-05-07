更正-欧元债市：债市卖压加剧，法国和西班牙将发售新债测试市场需求

(更正：因译文有误，内文最后一段应为“法国和西班牙”发债，非“法国和意大利”)

路透伦敦5月7日 - 欧元区债市的沉重卖压周四加剧，本日稍晚西班牙和法国将发售新债，准备测试投资者需求。

法国10年期公债收益率(殖利率) 上升5个基点至0.96%，为去年12月以来高点；指标德国10年期公债收益率 亦升约5个基点，至0.65%上方。

意大利10年期公债收益率 自12月以来首次升逾2%，西班牙10年期公债收益率 涨3个基点，报1.95%。

除去希腊公债外，欧元区其他所有公债收益率均在欧洲市场早盘上升。希腊市场在0730GMT开盘。

德国商业银行在研究报告中称，“暂时持稳的公债收益率差今日将面临考验，市场须消化法国和西班牙的逾100亿欧元公债供应。”(完)

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