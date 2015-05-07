《中国2015年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月7日

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透北京5月7日 - 以下为中国2015年4月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 4月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元人民币)： 2015年4月 2014年 实际值 预估值 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 居民消费价格指数(CPI) ~ 1.6 1.4 1.4 0.8 1.5 1.4 1.6 1.6 2 2.3 2.3 2.5 1.8 工业生产者出厂价格指数(P ~ -4.4 -4.6 -4.8 -4.3 -3.3 -2.7 -2.2 -1.8 -1.2 -0.9 -1.1 -1.4 -2 PI) 社会消费品零售总额 ~ 10.5 10.2 10.7* ~ 11.9 11.7 11.5 11.6 11.9 12.2 12.4 12.5 11.9 规模以上工业增加值 ~ 6.0 5.6 6.8* ~ 7.9 7.2 7.7 8 6.9 9 9.2 8.8 8.7 固定资产投资(不含农户) ~ 13.5 13.5 13.9* ~ 15.7 15.8 15.9 16.1 16.5 17 17.3 17.2 17.3 贸易差额 ~ 394.5 30.81 606.19 600.3 496.13 544.7 454.1 309.4 498.3 473 316 359.2 184.5 出口 ~ 2.4 -15.0 48.3 -3.3 9.7 4.7 11.6 15.3 9.4 14.5 7.2 7 0.9 进口 ~ -12.0 -12.7 -20.5 -19.9 -2.4 -6.7 4.6 7 -2.4 -1.6 5.5 -1.6 0.8 广义货币供应量M2 ~ 11.9 11.6 12.5 10.8 12.2 12.3 12.6 12.9 12.8 13.5 14.7 13.4 13.2 月度新增人民币贷款 ~ 9,030 11,800 10,200 14,700 6,973 8,527 5,483 8,572 7,025 3,852 10,800 8,708 7,747 人民币贷款余额同比增长(% ~ 14.0 14.0 14.3 13.9 13.6 13.4 13.2 13.2 13.3 13.4 14 13.9 13.7 ) 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加