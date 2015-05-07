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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 14:35 BJT

《中国2015年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月7日

路透北京5月7日 - 以下为中国2015年4月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。    
    
     4月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元人民币)： 
    
                             2015年4月                        2014年                                                                          
                           实际值  预估值  3月      2月      1月      12月     11月     10月     9月      8月      7月      6月      5月      4月
 居民消费价格指数(CPI)          ~     1.6      1.4      1.4      0.8      1.5      1.4      1.6      1.6        2      2.3      2.3      2.5      1.8
 工业生产者出厂价格指数(P       ~    -4.4     -4.6     -4.8     -4.3     -3.3     -2.7     -2.2     -1.8     -1.2     -0.9     -1.1     -1.4       -2
 PI)                                                                                                                                          
 社会消费品零售总额             ~    10.5     10.2    10.7*        ~     11.9     11.7     11.5     11.6     11.9     12.2     12.4     12.5     11.9
 规模以上工业增加值             ~     6.0      5.6     6.8*        ~      7.9      7.2      7.7        8      6.9        9      9.2      8.8      8.7
 固定资产投资(不含农户)         ~    13.5     13.5    13.9*        ~     15.7     15.8     15.9     16.1     16.5       17     17.3     17.2     17.3
 贸易差额                       ~   394.5    30.81   606.19    600.3   496.13    544.7    454.1    309.4    498.3      473      316    359.2    184.5
 出口                           ~     2.4    -15.0     48.3     -3.3      9.7      4.7     11.6     15.3      9.4     14.5      7.2        7      0.9
 进口                           ~   -12.0    -12.7    -20.5    -19.9     -2.4     -6.7      4.6        7     -2.4     -1.6      5.5     -1.6      0.8
 广义货币供应量M2               ~    11.9     11.6     12.5     10.8     12.2     12.3     12.6     12.9     12.8     13.5     14.7     13.4     13.2
 月度新增人民币贷款             ~   9,030   11,800   10,200   14,700    6,973    8,527    5,483    8,572    7,025    3,852   10,800    8,708    7,747
 人民币贷款余额同比增长(%       ~    14.0     14.0     14.3     13.9     13.6     13.4     13.2     13.2     13.3     13.4       14     13.9     13.7
 )                                                                                                                                            
    
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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