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债券 | 2015年 5月 7日 星期四 14:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍有可能涨至略高于1.15的水平

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* 市场仍对欧元/美元进行轧空操作

* 美国/德国公债收益率差缩窄，与欧元/美元走势相符

* 美国/德国10年期公债收益率差为160个基点，2月低点为159个基点，如果跌破该水准，挫至1月低点131的可能性较大

* 美国/德国公债收益率差处于160区域时，欧元/美元报1.1400，当收益率差为131个基点时，欧元/美元报1.17

* 升逾1.1300后，目标位为2月3日高位1.1534，12月/3月跌势的50%回调位在1.1513

* 初步阻力位在2月25/26日高位1.1380/89，此后为2月17/19日高位1.1450(完)

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