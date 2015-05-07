版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 14:48 BJT

俄罗斯数据：4月服务业PMI升至50.7的14个月高位，七个月来首度扩张

路透莫斯科5月7日 - 周四公布的汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)显示，俄罗斯4月服务业活动在七个月来首度扩张，并创一年多来最快增速。

俄罗斯4月服务业PMI从3月的46.1跃升至50.7，跨过荣枯分水岭50，并触及2014年2月以来最高水准。

过去13个月来，该指数有10个月都低于50，包括4月之前连续六个月都处于萎缩的领域。

“俄罗斯服务业4月出现令人乐见的趋稳迹象，因行业活动及新订单在今年稍早大幅萎缩后回升，且企业信心再度上扬。”Markit资深分析师Andrew Harker表示。

回覆调查者多表示，4月活动升温是拜新订单所赐，新业务在连续七个月萎缩后恢复增长。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐