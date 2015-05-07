《焦点》美联储计划安排资产负债表缓步缩减，防止悬崖式落差冲击

有些分析师预计，一旦资产负债表规模开始缩水，美联储将拿出每月自然到期的大约400亿美元债券中的一半甚至三分之二资金进行再投资，具体视经济状况而定。

“这意味着，未来几年美联储将成为债券市场一个大块头儿的积极参与者，”美联储前任官员Roberto Perli表示，他目前是研究公司Cornerstone Macro的合伙人。

来自美联储的可靠需求，已帮助债市站在接近历史高位的水平，使美国人得以获得廉价的抵押贷款和其他贷款。根据Bankrate的数据，30年期固息抵押贷款的利率仍保持在3.9%的低位。

Eaton Vance副总裁兼基金经理Andrew Szczurowski表示，美联储是迄今为止最大的机构债持有者，持有规模达1.7万亿美元，占到该市场总体量的三分之一。