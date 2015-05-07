《焦点》美联储计划安排资产负债表缓步缩减，防止悬崖式落差冲击

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
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有些分析师预计，一旦资产负债表规模开始缩水，美联储将拿出每月自然到期的大约400亿美元债券中的一半甚至三分之二资金进行再投资，具体视经济状况而定。
“这意味着，未来几年美联储将成为债券市场一个大块头儿的积极参与者，”美联储前任官员Roberto Perli表示，他目前是研究公司Cornerstone Macro的合伙人。
来自美联储的可靠需求，已帮助债市站在接近历史高位的水平，使美国人得以获得廉价的抵押贷款和其他贷款。根据Bankrate的数据，30年期固息抵押贷款的利率仍保持在3.9%的低位。
Eaton Vance副总裁兼基金经理Andrew Szczurowski表示，美联储是迄今为止最大的机构债持有者，持有规模达1.7万亿美元，占到该市场总体量的三分之一。
“美联储给自己戴上了枷锁，在试图退出该市场时必须非常小心，”他说，“因为美联储最不想看到的，就是押贷款支持证券(MBS)利差暴涨，抵押贷款利率大幅上升。”(完) (编译 蔡美珍/陈宗琦/郑茵/王颖；审校 于春红/李春喜/王洋)
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