《路透晚报》--5月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：决策层考虑采取财政刺激，抵御经济放缓--消息

据政策内部人士称，中国领导人有可能动用财政刺激来提振经济增长。经济的急剧放缓让他们始料未及，失业风险也是他们的心头大患，此前一连串货币政策宽松措施的效果并不理想。

--中国政策：政府定价权力清单将修改，八成具体项目退出中央定价目录--报载

中国国家发改委拟修订中央定价目录，修订后的定价种类约比2001年版中央目录减少46%，仅保留天然气、供水、电力等七种（类），八成具体项目退出新版中央定价目录。

--中国经济：继续扩大资源税从价计征范围，以促生态文明建设--财政部

中国财政部经济建设司副司长孙志周四表示，为更好支持生态文明建设，财政部将进一步突出财政资金支持重点，完善税收政策体系，积极推进环境保护费改税，并进一步扩大资源税从价计征的范围。

--中国人事：王保安任国家统计局局长,马建堂卸任

中国政府网周四发布的新任免国家工作人员的人事信息，确认了现年52岁的原财政部副部长王保安接任国家统计局局长一职。

--《财经洞察》改革年代中国亟需提升政策透明度及落地度

中国正以前所未有的速度推进经济与社会等各项领域改革，但在政策透明度和落地方面明显不足。无论是从近期股指的大起大落，抑或诸多改革举措只见中央发文鲜见地方落实可略见一斑。

--香港经济：香港旅游业竞争力排名升至13位，但价格竞争力明显倒退

世界经济论坛周四发表最新一份《旅游业竞争力报告》，香港在全球的排名比上次报告上升两位至第13位，但在价格竞争力方面则大幅滑落；至于中国的排名则大幅跃升至17位，较上次报告显着高28位。

【金融】

--中国政策：国资委取消央企境外衍生业务核准，112家获自主权--消息

中国央企曾在境外衍生品中处于巨亏漩涡，导致对此投资“心有余悸”并被国务院国资委勒令采取事前备案核准制，多位了解情况的消息人士周三透露，国资委近日下发通知，取消了中央企业境外商品衍生业务的核准事项，将业务自主权下放给央企董事会。

--路透专访：FICC业务对冲利差收窄压力，四大盈利模式前景乐观--平安银行

中国金融机构FICC业务有了更多自主空间，独立牌照的商业银行资金运营中心将给FICC业务带来更多发展机遇。平安银行资金运营中心总经理王伟认为，利率市场化进程中，FICC业务受存贷利差收窄的影响较小，将使得其成为银行对冲利润增速下滑的利器。

--中国保险：资本市场火热助新锐险企去年业绩猛增，退保率高升存忧--报载

与传统的保险企业经营模式不同，近年来频现资本市场的安邦保险等被业内定义为“新锐”。上海证券报周四报导，2014年，“安邦系”以约281亿元人民币的总利润，坐上非上市险企的头把交椅，同批成立的华夏人寿、国华人寿等亦咸鱼翻身。

--中国金融：一季度信托资产管理规模增速回落，投资类信托占比上升明显

中国信托业协会最新发布的数据显示，今年一季度，中国信托业管理的信托资产总规模同比增长22.85%，季度环比增长3.08%；同比环比增速均呈现明显回落；此外，一季度，投资类信托占比上升较明显。

【固定收益】

--《分析》资金水位高中国公开市场续无为，宽松预期不减关注出台时机

年内二次降准至今，中国银行间市场流动性已极为充盈，央行公开市场操作连续第三周空窗。短期来看，逆回购作为主要例行工具之一，其量、价调节作用再无用武之地，很可能开始阶段性淡出。

--中国债市动态：现券收益率及IRS止涨回落，新债延续回暖势头

中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS止涨小幅回落；上午招标的两期国开新债延续昨日一级市场的回暖势头，加之国债期货在盘初探低后一度出现反弹，均有助稳定市场情绪。

--中国货币市场：IPO渐入尾声资金充沛依旧，隔夜利率滑向近五年新低

本轮新股发行渐入尾声，中国央行公开市场则连续三周空窗，银行间资金市场周四供给依旧充沛，质押信用债融入亦无难度，价格方面，隔夜回购最新加权利率向近五年低位下探。

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.70%，资金充沛支撑短债需求

中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，当前流动性充沛，资金不断下探，支撑短债配置需求，加之一级市场暖意下今日二级情绪略转好，预计明日一年期国债需求应不错，定位或略低于二级，预测均值为2.70%。

--新债招标：国开行三年和10年增发债中标收益率稍低于预期--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行上午招标的三年期固息增发债中标收益率为3.6167%，低于3.65%的预测均值；同时招标增发的10年期增发债收益率为3.8258%，亦略低于3.84%的市场预测均值。

【外汇】

--亚洲经济：中国应继续提高汇率政策的弹性--IMF报告

国际货币基金组织(IMF)周四表示，中国应减少干预，提高汇率政策的弹性，以帮助确保在实施经济改革的同时，经济增长逐步趋于温和。

--中国汇市：人民币早盘因客盘购汇小跌，中间价创近15个月新高

人民币兑美元即期周四早盘小幅下跌，中间价则创出近15个月新高。交易员表示，客盘无视中间价创新高出手购汇并非看空人民币，由于各方依然忌惮央行干预，人民币贬值空间亦有限。

【证券/行业】

--《焦点》中国A股降杠杆动作频频释放政策信号：让疯牛变慢牛

从查处伞型信托到进一步规范券商融资融券业务，中国监管层正在试图给A股这个“杠杆牛市”降点温，背后的政策信号相当清晰：让“疯牛”变成“长期慢牛”。

--中国股市：沪综指震荡收跌2.8%至三周新低，中字头蓝筹股领跌大盘

中国股市沪综指周四震荡收跌2.8%至三周新低，连续第三日大跌。分析师指出，获利套现卖压不减，“快牛”行情发生逆转，个股业绩和估值水平互不匹配、新股发行冻结资金以及两融余额与券商净资本必须匹配的市场传闻冲击市场，中字头蓝筹股领跌拖累大盘。

--香港金融：证监会快将落实另类交易平台“黑池”新规管--消息

据一名熟知监管情况的消息人士周四对路透称，香港证监会快将落实俗称“黑池”（dark pool）的另类交易平台新规管。黑池是指买卖双方透过港交所以外的平台进行交易，使其他经纪无法获知相关交易内容，好处是缩短交易指令执行时间，提升交易效率，因而受到投行和券商的客户欢迎。

--中国证券：深交所将设差异化上市条件，支持互联网等企业上市--报载

中国证券报周四报导，深圳证券交易所将设立差异化上市条件，探索在主板、中小板、创业板建立分道、分行业审核机制，满足更多企业上市融资需求，同时大力支持互联网企业和高新技术企业到创业板上市。

--中国煤炭：严格治理煤矿超能力生产，全年淘汰千余煤矿--能源局