中国证券：券商杠杆率增速过快，短期内需要适当调整杠杆控风险--BCG

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透北京5月7日 - 针对中国证券市场融资融券业务迅速火爆的行情，波士顿咨询公司(BCG)合伙人黄河周四表示，过去中国券商杠杆率偏低，但最近中国券商行业的杠杆率增速非常快，并不是所有券商在相应的风险管理能力方面都做好了准备。
黄河在该公司发布会上指出，如果加杠杆意味着风险管理的全面升级，那么券商的风险管理将由过去的合规为主的管理，迅速过渡到全面主动的风险管理。
“概括而言，首先短期内需要适当地控制杠杆或者说更注重杠杆政策方面的一系列合规，但是中期来看，必须要加杠杆。而且现在的杠杆率是远远小于商业银行，远远小于国际的同业。”他表示。
他认为，今后随着一系列新业务的开放，创新业务需求的增加，市场空间会更大，需要监管机构和券商提高风险管理的能力，从而能够迎接重资产、高杠杆的转型。
波士顿合伙人Nick Gardiner补充说，中国现在处于很低的杠杆在往上升的阶段，这个过程应该向西方过去的演变历史过程中吸取教训。目前的融资业务主要还是针对个人的投资者，机构的融资业务还是有非常大的潜力。
现在两融市场迅速火爆的行情，很大的原因是与中国机构投资者占比相对较小。随着机构投资者不断发展，真正长期的投资和稳定的投资行为会逐渐引入到市场，市场稳定性也将进一步提高。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加