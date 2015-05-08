《台湾金融市场一周展望》台股陷入月线保卫战，企业首季财报料令基本面蒙忧

* 周初先看美国非农就业数据对金融市场的影响

* 上市柜企业首季季报最后公布，基本面偏弱

* 台股料陷月线保卫战，不排除下探季线

* 汇市在外资和出口商交战下，供需料趋于平衡

* 台债有资金和筹码面保护，料陷区间

记者 高洁如

路透台北5月8日 - 5月以来全球股市大跌后虽暂时止稳，但似乎验证了〞Sell in May.〞的俗谚。台股目前面临月线保卫战，下周又是季报公布的最后时刻，预料首季汇损可能侵蚀获利，基本面料偏弱。资金面则在外资获利出场的不利因素下，不排除股市在整理格局中下探季线支撑。

全球股市5月初以来的下跌，若由技术线型看来不无做头的疑虑。甚至美联储主席叶伦也公开表示股市估值很高，有潜在风险。金融人士认为，下周初，金融市场将先反应美国非农就业数据的结果，之后股汇市表现都将看外资的脸色。

台新投顾总经理庄明书说，〞台股还是会有人守，让它不要大跌...台股最大的风险还是在美股。〞

庄明书认为，美股的表现代表着台湾电子产业在全球最大的市场的荣枯，若美国股市走低，对台股的影响还是最重大。只不过，目前全球的原物料价格有连袂走扬的迹象，商品价格走势若续高，也可能与股市产生翘翘板效应。

非农就业数据将在周五公布，这个金融市场引以为判断未来美联储升息与否的最重要指标之一，市场对其结果仍然观望。目前市场预估非农就业增加22.4万人。由于近期公布的美国经济数据喜忧参半。但若非农就业数据若弱于市场预期太多，也不排除国际美元有进一步走疲的空间。

台股月线目前位于9,721点左右，上日收盘已正式跌破，目前台股则在月线附近震荡。外资上日也小幅卖超10余亿台币，正式结束连续11日买超台股共计1,280亿台币的行情。

凯基投顾总经理朱晏民则认为，电子股第二季法说的展望并不好，这是基本面的问题，目前对台股的获利由4月中高峰约年增13.8%，目前已下修至12.6%。预估电子业第三季的旺季是否能如预期的回温，则要到5月下旬或6月初，才能明朗。

他们预估，季线在9,617点附近有偏强的支撑，下周的指数区间料在9,617-9,800点。5月15日以前，上市柜企业应公布第一季的财报数字。

**台币料稍贬但幅度有限**

汇市方面，近日受国际美元反弹影响，韩元等新兴市场货币走势偏弱，台币跟着走低；惟多位大型公股银行交易员均认为，新兴市场货币贬势将告一段落，加上外资暂时不会撤离台湾，下周台币将陷入盘整。

一位大型公股行库交易员则认为，今日晚间将公布的美国非农就业数据应不至于太差，预料国际美元应可望再稍稍走升，不排除台币相对偏弱；但大贬的机率也不高，因出口商料进场抛汇，限缩台币跌幅。

另一大型公股商银交易员表示，本周外资虽小幅汇出，但不至于大举撤离，且因外资与出口商一买一卖之间，市场美元供需将趋平衡，使台币陷入区间盘整。

一位大型公股银行交易员说，〞目前外资的钱都还留在台湾，他们不撤，台币就不会大幅贬值。〞他们预估，下周台币兑美元的实质交易区间估在30.650-30.800。

**台债可能自外于国际债市偏空行情**

债市方面，交易员认为，这波因油价反弹造成国际债市偏空的走势，应该已到尾声，且台债有资金、筹码面的保护，波动料将有限，下周应以区间为主。

交易员指出，除今晚公布的美国非农就业数据外，下周影响台债的变数只有周二标售的30年公债，不过以先前20年公债标售经验看，足额标出应该不成问题。纵然投标倍数有可能下滑，但影响也仅限于10年券。

〞我看还是区间，殖利率只要向上，投资盘就会抓。〞一位公股银行交易主管说。

他表示，近期国际债市殖利率反弹，很大原因在于油价自底部上扬引发通膨的疑虑，不过国际油价在每桶涨至接近60美元后，上涨动能已无以为继，后市恐有回档疑虑，在此情形下，德债、美债殖利率也不致再向上弹升。

另一证券商交易主管则称，先前进入台湾的外资未见大举撤出，这让货币市场相当宽松，几家大型行库资金无处可去，只能进场买进公债，10年券殖利率只要弹至1.60%之上，买超动作就会加大。公债大买家--中华邮政(邮局)4月份就继续大举买超168.82亿台币，这将限制台债殖利率向上弹升的空间。

不过交易员也认为，美国升息题材仍在，台债纵有资金、筹码面的保护，但也难有多头行情出现。

〞筹码集中虽让放空成本高，但也找不到追多的诱因。〞一位票券商交易员说。

台湾央行将于下周二标售30年公债104/8期 ，金额预计300亿台币。