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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 15:24 BJT

全球金市：金价连二日下滑，因欧美公债收益率上升

债券收益率走升削弱黄金的投资魅力。
    
    德国10年期公债收益率周三触及2015年高位，而10年期美国公债收益
率则升至两个月高位。    
    
    美联储主席叶伦警告，随着美联储政策向常态回归，美国长期利率可
能上升，将摧毁金融体系。    
    
    澳新银行在一份报告中称：“叶伦有关债券收益率可能大幅上扬的表
态，继续对金价施压。”    
    
    交易员表示，尽管美元和股市下跌，但金价未能守住1,200美元附近
的近期涨势，引发市场担忧并暗示金市可能进一步下滑。    
    
    汇丰分析师James Steel说：“美元走弱的情况下金价未能上涨，或
暗示基础低迷。”
    
    
    --------------------------0654GMT---------
                      价格     变动     涨跌%

    现货金          1183.6    -7.7    -0.65
    现货银           16.34   -0.16    -0.97
    现货铂金        1136.6    -5.4    -0.47
    现货钯金           788      -1    -0.13
    COMEX期金         1183    -7.3    -0.61
    COMEX期银       16.375  -0.131    -0.79
    汇率
    欧元/美元       1.1339
    美元指数           94.2

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
       
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

    

 (编译 陈宗琦/王洋; 审校 张明钧/于春红)
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