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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 16:54 BJT

离岸人民币：4月香港RQFII ETF录得114亿元净流出，按月大增--晨星

路透香港5月7日 - 据投资研究机构Morningstar（晨星）的数据显示，4月香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF）录得114亿元净流出，按月大增1.3倍。

数据显示，RQFII ETF市场于4月份录得114亿元净流出，相当于月初及月底总资产净值的24%及26%，也较3月份净流出49亿元大增1.3倍。

大部份资金净流出来自南方东英富时中国A50 ETF ，估计达100亿元；华夏沪深300指数ETF 亦有19亿元净流出。而南方东英中国五年期国债ETF 则录得17亿元净流入。

今年首四个月，RQFII ETF共录得约195亿元净流出。

香港总资产净值最高的A股ETF--iShares安硕富时A50中国指数ETF 亦于4月份继续录得资金净流出，估计为141亿元。今年首四月该ETF共录得约295亿元净流出。

4月中国股票市场持续强劲，主要指数沪深300 、沪综指 以及恒生国企指数 升幅介乎17-19%，优于世界主要市场表现，未知ETF录得净流出是否与投资者高位获利有关。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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