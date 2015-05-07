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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 15:12 BJT

澳洲股市：收跌，盘中触及三个月低点

路透悉尼5月7日 - 澳洲股市周四连续第二日大跌，澳洲就业报告忧喜参半，令市场忧心央行的最新降息之举可能不足以重振企业信心。

S&P/ASX 200指数 收盘下跌0.8%，或46.5点，至5,645.7点。指数触及三个月低点，本周恐录得近3%跌幅。若跌幅未减，将是今年以来第二大单周跌幅。(完)
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