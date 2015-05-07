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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 15:24 BJT

日本债市：指标债期货单日跌幅创两年最大，受全球债市大跌拖累

德国等欧洲国家及美国公债持续下挫，引发投资人忧心，因过去几个月的日债涨势，是因外资由低收益率欧债转入日债所带动。

欧洲经济回暖迹象、美联储主席叶伦对长期收益率上扬提出警告、以及油价走坚，都是引发国际债市一波大跌的部分原因。

但与其他债市相比，日债跌幅有限，部分是因为日本投资人有意逢低承接。

10年期日债收益率最新报0.430%，较上收盘价(上周五)上涨7个基点。与4月底触及的两个半月低点0.28%相比，仅上升约15个基点。

但10年期德国收益率DE10YT-TWEB已由上月的纪录低点0.05%大涨60个基点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.020% +2.0 0.000%

五年期公债 0.125% +3.5 0.090%

10年期公债 0.430% +7.0 0.360%

20年期公债 1.200% +8.0 1.120%

30年期公债 1.420% +5.5 1.365%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.77 -0.73 147.50

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 李春喜/蔡美珍；审校 张若琪/王洋)
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