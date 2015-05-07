台湾央行：共发行2,012.5亿台币存单，存单发行余额减1亿

路透台北5月7日 - 台湾央行周四公布，共发行2,012.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,013.5亿台币相较，存单发行余额减1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,987.50

91天期 0.93 17.00

182天期 1.05 8.00

央行上日发行1,498.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,710.2亿台币。