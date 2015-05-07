台湾央行：共发行2,012.5亿台币存单，存单发行余额减1亿

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
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路透台北5月7日 - 台湾央行周四公布，共发行2,012.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,013.5亿台币相较，存单发行余额减1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,987.50
91天期 0.93 17.00
182天期 1.05 8.00
央行上日发行1,498.3亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,710.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为62亿台币，累积超额准备为469亿台币、加计前期1%的超额准备为2,389亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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