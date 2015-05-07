更新版 1-台湾货币市场：短率续处既有区间低位，资金需求疲软以到期续作为主

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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* 短率续处既有区间低位
* 资金需求疲软以到期续作为主
* 短票和RP利率大致持于低档 (更新拆款及央行发行存单数据)
记者 詹静宜
路透台北5月7日 - 台湾银行间短率周四续处既有区间低位，资金调度人士表示，民间企业为因应现金股利发放已预留资金在帐上，垫高货币市场资金水位，惟资金需求疲软以到期续作为主，短率仍旧贴在低位。
银行资调人士指出，市场资金持续充裕，有资金缺口的金融机构偏少，连原本资金需求大宗的票券商资金缺口也变小，增添银行间资金去化难度，本周资金宽松态势依旧料短率续盘旋低档。
“钱这么多，两年期定存单利率一定往下，无庸置疑。”一位大型民营银行交易员说。
周五央行将标售两年期定存单200亿台币，上述交易员认为，由于本月一年期定存单得标在0.557%略低于市场预期，较上月走低1.4个基点，预期两年期存单标售利率也将较上月的0.755%走滑1-2个基点。
路透访谈六家金融机构显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.74-0.745%。预估大区间则落在0.735-0.76%。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.425%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率落在0.380-0.500%，上日在0.380%-0.440%。
**短票利率持稳**
短票方面，大型票券商表示，周四发票量略有增温，但仍难以去化银行间活络买盘，且民间企业预留发放现金股利资金已转进货币市场，令票券商资金缺口缩小甚至转趋多钱，利于短票主要交投持稳低位。
“票很少，都买不到。”一大型民营银行交易员。
上述银行交易员亦称，近期短票量能持续偏少，为求有效去化资金，部分银行只能接受较低的成交利率，但仍有部分中小型票券商30天期短票成交在0.59-0.60%。
今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，交投持稳低位，部分中小型票券商仍有成交0.59-0.60%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.576%，前日为0.582%，成交量64亿台币，前日为58亿。
台湾央行周四公布，共发行2,012.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,013.5亿台币相较，存单发行余额减1亿。 周五存单到期金额569亿台币。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为93亿台币，累积超额准备为562亿台币、加计前期1%的超额准备为2,482亿台币。
**RP市场钱多券少**
债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信端、寿险端仍有资金去化压力，惟券源缺乏的问题仍在，RP市场维持钱多券少的格局，RP利率仍持于现有低位。
他们并指出，目前整体市场资金宽裕，今日交割德意志银行新加坡分行30年期美元债金额1.35亿及美国银行30年期美元债金额7.42亿，并不影响市场资金调度，RP利率持稳既有区间不变，甚至时序才月初就出现跨月成交比重增加的趋势。
〞资金水位高涨，都没有感觉到交割氛围。〞一位大型票券商交易员说。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.54%，极短天期成交在0.46%，大致持稳上日。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同，有所差异。(完) (审校 曾祥进)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加