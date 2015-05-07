更新版 1-台湾货币市场：短率续处既有区间低位，资金需求疲软以到期续作为主

* 短率续处既有区间低位

* 资金需求疲软以到期续作为主

* 短票和RP利率大致持于低档 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 詹静宜

路透台北5月7日 - 台湾银行间短率周四续处既有区间低位，资金调度人士表示，民间企业为因应现金股利发放已预留资金在帐上，垫高货币市场资金水位，惟资金需求疲软以到期续作为主，短率仍旧贴在低位。

银行资调人士指出，市场资金持续充裕，有资金缺口的金融机构偏少，连原本资金需求大宗的票券商资金缺口也变小，增添银行间资金去化难度，本周资金宽松态势依旧料短率续盘旋低档。

“钱这么多，两年期定存单利率一定往下，无庸置疑。”一位大型民营银行交易员说。

周五央行将标售两年期定存单200亿台币，上述交易员认为，由于本月一年期定存单得标在0.557%略低于市场预期，较上月走低1.4个基点，预期两年期存单标售利率也将较上月的0.755%走滑1-2个基点。

路透访谈六家金融机构显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.74-0.745%。预估大区间则落在0.735-0.76%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.425%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率落在0.380-0.500%，上日在0.380%-0.440%。

**短票利率持稳**

短票方面，大型票券商表示，周四发票量略有增温，但仍难以去化银行间活络买盘，且民间企业预留发放现金股利资金已转进货币市场，令票券商资金缺口缩小甚至转趋多钱，利于短票主要交投持稳低位。

“票很少，都买不到。”一大型民营银行交易员。

上述银行交易员亦称，近期短票量能持续偏少，为求有效去化资金，部分银行只能接受较低的成交利率，但仍有部分中小型票券商30天期短票成交在0.59-0.60%。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，交投持稳低位，部分中小型票券商仍有成交0.59-0.60%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.576%，前日为0.582%，成交量64亿台币，前日为58亿。

台湾央行周四公布，共发行2,012.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,013.5亿台币相较，存单发行余额减1亿。 周五存单到期金额569亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为93亿台币，累积超额准备为562亿台币、加计前期1%的超额准备为2,482亿台币。

**RP市场钱多券少**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信端、寿险端仍有资金去化压力，惟券源缺乏的问题仍在，RP市场维持钱多券少的格局，RP利率仍持于现有低位。

他们并指出，目前整体市场资金宽裕，今日交割德意志银行新加坡分行30年期美元债金额1.35亿及美国银行30年期美元债金额7.42亿，并不影响市场资金调度，RP利率持稳既有区间不变，甚至时序才月初就出现跨月成交比重增加的趋势。

〞资金水位高涨，都没有感觉到交割氛围。〞一位大型票券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。