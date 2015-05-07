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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超729亿韩元，散户买超

路透首尔5月7日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超729
亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     5月 7日       -72.9     -102.5         168.5
     5月 6日        95.7     -218.5         110.6
     5月 4日       129.1     -114.1         -10.5
     4月30日        70.8     -162.8         108.9
     4月29日       -61.5     -137.4         231.7
     4月28日        -1.6       71.4         -66.3
     4月27日       207.1     -246.2          32.3
     4月24日       532.8     -434.7         -80.5
     4月23日       443.5       34.3        -457.7
     4月22日       744.5     -395.1        -333.4
     4月21日       246.8     -474.8         227.4
     4月20日       285.1     -304.8          32.4
     4月17日       279.9     -108.1        -148.6
     4月16日       374.9     -268.1        -101.8
     4月15日       321.2     -344.9          18.2
    ----------------------------------------------
    本月以来       152.0     -435.2         268.6
    ----------------------------------------------
    今年以来     7,999.0   -7,001.6      -1,884.6
    ----------------------------------------------(完)
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